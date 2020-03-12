У Міністерстві внутрішніх справ (МВС) України розповіли, як водії можуть перевірити, чи є у них якісь порушення.

Так, наявність порушення можна перевірити:

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Також у МВС обіцяють, що у разі реєстрації в електронному кабінеті водія та додатках інформація про порушення буде приходити на мобільний телефон у вигляді повідомлень.

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