В Министерстве внутренних дел (МВД) Украины рассказали, как водители могут проверить, есть ли у них какие-то нарушения.

Так, наличие нарушения можно проверить:

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Также в МВД обещают, что в случае регистрации в электронном кабинете водителя и приложениях информация о нарушениях будет приходить на мобильный телефон в виде сообщений.

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