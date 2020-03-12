В Министерстве внутренних дел (МВД) Украины рассказали, как водители могут проверить, есть ли у них какие-то нарушения.
Так, наличие нарушения можно проверить:
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- – в электронном кабинете водителя;
- – на сайте МВД;
- – в дальнейшем в приложении "Дия" и других.
Также в МВД обещают, что в случае регистрации в электронном кабинете водителя и приложениях информация о нарушениях будет приходить на мобильный телефон в виде сообщений.
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