Сезонні клопоти по підготовці автомобіля до літнього сезону не всім вдається виконати "в один захід". Іноді для цього потрібно виділити трохи більше часу.

Зазвичай підготовку до літного сезону сприймають лише як необхідність зміни гуми, але це ще далеко не все. Підготовка до літа складається ще з декількох важливих процедур, які дозволять як зекономити кошти, так і не ризикувати зайвий раз безпекою та здоров’ям.

Гума

Звісно, заміна гуми на літню – одна з найважливіших операцій з сезонної підготовки. Спеціалісти рекомендують міняти колеса коли середньодобова температура перевищить +7 градусів за Цельсієм. Найкращим рішенням буде заміна саме коліс – для цього потрібно мати два комплекти дисків і гуми. Це дозволить добре зекономити на послугах шиномотажу і зменшить "навантаження" на гуму, адже для неї процес монтажу та демонтажу може мати погані наслідки.

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Багажник та салон

З багажнику можна забирати усі зимові приладдя. Лопати, ланцюги на колеса, щітки і скребки для снігу та льоду. Все це у літку навряд чи знадобиться. У салоні можна замінити гумові килимки на текстильні.

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Кондиціонер

Кондиціонером узимку користуються рідко, лише коли потрібно швидко "просушити" лобове скло, тому перед настанням спекотного сезону потрібно перевірити його працездатність. Якщо він не працює або "холодить" слабо, скоріш за все знадобиться діагностика та дозаправка.

Також перед настанням теплого сезону бажано замінити фільтр салону. Взимку він збирає на себе багато бруду та вологи, а це ідеальне середовище для різноманітних бактерій. Не зайвою буде і чистка системи кондиціювання.

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Система охолодження

В теплий сезон навантаження на систему охолодження двигуна зростає, тому перед настанням літа бажано її продіагностувати. У деяких випадках бажано промити ззовні радіатор охолодження, перевірити рівень охолоджувальної рідини та герметичність системи.

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Гальма

Окрім візуального огляду гальмівних дисків, колодок та магістралей бажано перевірити стан гальмівної рідини. За інструкцією переважної більшості автовиробників її потрібно міняти раз на два роки. Головна проблема в тому, що вона забирає на себе вологу з повітря. Взимку, під час перепадів температури, цей процес іде активніше.

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Акумулятор

В теплу пору року електричне навантаження на акумулятор зменшується, але температурне – зростає. Тому перед літом, якщо конструкція акумулятора передбачає таку можливість, бажано перевірити рівень електроліту. У разі недостачі – долити дистильованої води.

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Паливний бак

У більшості сучасних авто паливний бак пластиковий і однією з переваг такої конструкції є значно менше накопичення конденсату в баку. Проте вода в баку усе одно потроху збирається у періоди перепаду температур. Для бензинових авто з металевим баком один з найефективніших методів позбавлення конденсату є спиртове пальне. Справа в тому, що спирт, на відміну від бензину, гарно розчиняється у воді.

Аби вигнати воду з баку, достатньо один раз залити 10-15 літрів спиртового пального (Е95) на майже порожній бак. Проте не варто забувати, що спирт має набагато кращі розчинні властивості і може вимити з системи усі нечистоти, які осядуть у паливному фільтрі. Тож до його заміни також варто підготуватись.

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Підвіска

В Україні асфальт часто сходить з доріг разом зі снігом, а ремонтують дороги, зазвичай, ближче до літа. Саме тому навесні варто зробити діагностику ходової, і замінити лише деталі, які вимагають негайного втручання. А капітальний ремонт підвіски можна відкласти і дочекатись, поки дороги хоч трохи підлатають.

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У переважній більшості автосервісів добре знають, як потрібно готувати автомобіль до теплого сезону і з задоволенням виконають усі роботи з такої підготовки. Проте контролювати, які саме роботи виконуються все ж потрібно.

Самостійна підготовка машини до літа також цілком можлива, але це вимагає певних зусиль та часу. Якщо його вдосталь і є така можливість – чому б не зробити все самому?