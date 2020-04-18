Сезонные хлопоты по подготовке автомобиля к летнему сезону не всем удается выполнить "в один заход". Иногда для этого нужно выделить немного больше времени.

Обычно подготовку к летному сезону воспринимают лишь как необходимость смены резины, но это еще далеко не все. Подготовка к лету состоит еще из нескольких важных процедур которые позволят как сэкономить средства, так и не рисковать лишний раз безопасностью и здоровьем.

Резина

Конечно, замена резины на летнюю – одна из важнейших операций по сезонной подготовке. Специалисты рекомендуют менять колеса, когда среднесуточная температура превысит +7 градусов по Цельсию. Наилучшим решением будет именно замена колес – для этого нужно иметь два комплекта дисков и резины. Это позволит хорошо сэкономить на услугах шиномотажа и уменьшит "нагрузку" на резину, для нее процесс монтажа и демонтажа может иметь плохие последствия.

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Багажник и салон

Из багажнике можно убирать все зимние принадлежности. Лопаты, цепи на колеса, щетки и скребки для снега и льда. Все это летом вряд ли понадобится. В салоне можно заменить резиновые коврики на текстильные.

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Кондиционер

Кондиционером зимой пользуются редко, только когда нужно быстро "просушить" лобовое стекло, поэтому перед наступлением жаркого сезона нужно проверить его работоспособность. Если он не работает или "холодит" слабо, скорее всего потребуется диагностика и дозаправка.

Также перед наступлением теплого сезона желательно заменить фильтр салона. Зимой он собирает на себя много грязи и влаги, а это идеальная среда для разнообразных бактерий. Не лишней будет и чистка системы кондиционирования.

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Система охлаждения

В теплый сезон нагрузка на систему охлаждения двигателя растет, поэтому перед наступлением лета желательно ее продиагностировать. В некоторых случаях желательно промыть снаружи радиатор охлаждения, проверить уровень охлаждающей жидкости и герметичность системы.

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Тормоза

Кроме визуального осмотра тормозных дисков, колодок и магистралей желательно проверить состояние тормозной жидкости. По инструкции подавляющего большинства автопроизводителей ее нужно менять раз в два года. Главная проблема в том, что она забирает влагу из воздуха. Зимой, во время перепадов температуры, этот процесс идет активнее.

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Аккумулятор

В теплое время года электрическая нагрузка на аккумулятор уменьшается, но температурная – растет. Поэтому перед летом, если конструкция аккумулятора предусматривает такую возможность, желательно проверить уровень электролита. В случае недостачи – долить дистиллированной воды.

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Топливный бак

В большинстве современных авто топливный бак пластиковый и одним из преимуществ такой конструкции является значительно меньшее накопление конденсата в баке. Однако вода в баке все равно понемногу собирается в периоды перепада температур. Для бензиновых авто с металлическим баком один из самых эффективных методов лишения конденсата – спиртовое горючее. Дело в том, что спирт, в отличие от бензина, хорошо растворяется в воде.

Чтобы выгнать воду из бака, достаточно один раз залить 10-15 литров спиртового топлива (Е95) на почти пустой бак. Однако не стоит забывать, что спирт имеет гораздо лучшие растворимые свойства и может вымыть из системы всю грязь, которая осядет в топливном фильтре. Поэтому к его замене также стоит подготовиться.

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Подвеска

В Украине асфальт часто сходит с дорог вместе со снегом, а ремонтируют дороги, как правило, ближе к лету. Именно поэтому весной стоит сделать диагностику ходовой и заменить только детали, которые требуют немедленного вмешательства. А капитальный ремонт подвески можно отложить и дождаться, пока дороги хоть немного подлатают.

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Рекомендации Авто24

В подавляющем большинстве автосервисов хорошо знают, как нужно готовить автомобиль к теплому сезону, и с удовольствием выполнят все работы по такой подготовке. Однако контролировать, какие именно работы выполняются, все же нужно.

Самостоятельная подготовка машины к лету также вполне возможна, но это требует определенных усилий и времени. Если его вдоволь и есть такая возможность – почему бы не сделать все самому?