Керувати багатьма функціями автомобіля можна за допомогою власного смартфону. Якщо в автомобілі встановлена сучасна охоронна система.

Сучасні автомобільні охоронні системи давно перестали бути дистанційними пультами управління центральним замком з гучною сиреною в разі удару по машині. Тепер це складні електронні пристрої, здатні не тільки інформувати власника про місцезнаходження машини, але значно полегшити йому користування автомобілем.

Наприклад, використовуючи одну із сучасних серій українських охоронних систем Magnum (S-серии), можна керувати багатьма важливими функціями охорони, комфорту і навіть діагностики стану транспортного засобу. Для цього в залежності від операційної системи смартфону (Android або IOS) треба завантажити додаток MagnuM в Google Play або AppStore відповідно. Вона дозволяє на власному смартфоні після нескладної реєстрації управляти масою функцій сигналізації автомобіля.

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Головне призначення охоронної системи – повідомляти власника про спроби відкрити машину, а в разі викрадення – знерухомити її й вказати місце розташування для пошуку. Все це можна зробити за допомогою смартфона. Вже на головній сторінці програми користувач бачить силует автомобіля і статус його основних систем. Відкрита чи закрита машина, двері, багажник або капот. Знаходиться транспортний засіб під охороною або розблокований, чи є з нею зв'язок і де вона розташована в даний момент. Доступна також історія всіх подій, зафіксованих охоронною системою Magnum.

З програми можна включити або відключити сервісний режим, якщо автомобіль знаходиться в ремонті, функцію віддаленої зупинки викраденої машини AntiHiJack. У разі небезпеки віддалено імітується несправність двигуна, зупиняється двигун і включається сирена.

Якщо сигналізація зафіксувала спробу глушіння GSM сигналу, вона може при відповідних налаштуваннях включити тривогу і навіть заблокувати двигун. Такі складнощі не люблять викрадачі, тому, як правило, відмовляються від викрадення "проблемних автомобілів".

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Ті, хто передають свій автомобіль іншим особам, оцінять можливості безкоштовного GPS моніторингу всіх переміщень із збереженням історії до 1 року. Функція може бути налаштована під конкретного користувача і включаться виключно після початку руху в стані "тривога" або працює в постійному режимі.

За допомогою телефону можна завести двигун автомобіля, щоб прогріти його або охолодити салон. Якщо в машині є передпусковий підігрівач – існує можливість включити і його. Щоб вмикати ці системи регулярно, можна налаштувати ці функції на певний час кожен день.

Серед можливостей мобільного додатку – ще й діагностика автомобіля. Власник бачить напругу в електромережі, щоб не розрядився акумулятор при тривалій стоянці, температуру двигуна і всередині салону. Більш того, систему можна налаштувати так, щоб вона підтримувала постійний мікроклімат в салоні – тобто коли ви прийшли, в машину було комфортно і приємно сідати.

"Розумна" сигналізація, вироблена в Україні, знає ще й різні мови, тому після Вашої команди по СМС і оновлення вона "заговорить" на Вашій рідній мові. Виробники забезпечили основні функції з преміум сегменту охоронних пристроїв, але за ціною може потягатися і з "навороченими двосторонками".

Серед недоліків можна згадати лише вимоги до установника, який інтегрує її в автомобіль – вони досить високі. Адже стандартна установка "із закритими очима" по настановній карті тут проблематична, потрібна копітка професійна робота.

А ось для користувача підхід простіший – якщо у власника автомобіля з охоронною системою Magnum немає сучасного смартфона, багато функцій працюють з допомогою додаткового брелока, голосового управління.

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