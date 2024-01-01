Як тендітна жінка керує військовим КрАЗом: відео

Старший сержант Національної гвардії України Анна Старик, зростом 1,54 метра, керує важкою та височенною машиною КрАЗ-5233ВЕ 4х4. Цікаво, що масою машина важча за неї у 330 разів.

Втім, вона керує й іншими вантажівками: МАЗ, КАМАЗ тощо, показали колеги з ресурсу Суспільне Івано-Франківськ.

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В тому, що Аня пішла служити, нічого дивного немає – багато жінок служать у ЗСУ. Однак сісти за кермо військової техніки відважиться не кожна.

Під час служби у зоні ООС вона керувала авто швидкої медичної допомоги, а нині сіла за кермо важкої техніки. Адже батько був далекобійником, а брат – військовим.

Анна Старик за кермом важкого КрАЗа. Скриншот: Авто24

"Спочатку, коли люди бачили мене за кермом такої машини, вони дуже дивувалися, як ця жінка може їхати на такому транспортному засобі ще й у зоні бойових дій, ще й військова техніка, розумієте? Але якось з часом всі звикли мене бачити, навіть висловлювали захоплення. Якщо чесно, у мене немає колежанок. Переважно я працюю в чоловічому колективі", – цитують журналісти Анну Старик.

Робота й справді не з легких. Цього 24-річна жінка не приховує, розповідаючи, як це їздити там, де немає доріг, а є напрямки з багнюкою, сніговими переметами. І так практично весь трудовий стаж за кермом та ще й в постійному екстримі.

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На військову службу Анна прийшла у 18 років. Втім, свій водійський стаж жінка відраховує з 13 років, коли батько відкрив магазин автозапчастин. Ось там влітку й підробляла продавчинею. А щоб продавати, консультувати – слід на зубок знати всю номенклатуру. Вивчила.

Чи не найважче давалися Правила дорожнього руху, а ось практичне водіння опанувала легко, воно в неї, мабуть, від народження. Вже взимку 2020 року дівчина вирушила в зону ООС, де працювала водійкою "швидкої". У війську й пришла любов, вийшла заміж за колегу, від нього була найбільша підтримка, допомога.

Кабіна трохи зависока, але ж зверху видно далеко й добре. Скриншот: Авто24

На дев’ятий день повномасштабного вторгнення росіян в Україну Анна Старик стала мамою, народила донечку. У відпустці по догляду за малечею жінка була два з половиною роки. Восени 2024 року повернулася на службу.

"Я не уявляю свого життя без керма. Хотіла б, наприклад, поїхати на автобусах, що перевозять особовий склад, або навіть на тому самому DAF. Це – фура з причепом, вантажівка. Адже, якщо людині подобається фотографувати, вона буде фотографувати. Якщо людині подобається їздити на великогабаритних транспортних засобах, то вона буде на них їздити, попри те, жінка це, чи чоловік", – додає Анна Старик.

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Нині Анна служить не на передовій, а за місцем проживання. Тут також роботи вистачає, оскільки основний склад водіїв-чоловіків на фронті. Повертатися в зону бойових дій вона поки не планує, оскільки не може надовго розлучатися з донечкою, яка сильно скучає за мамою, поки та на своїй великій машині мотається по всіх усюдах і щось потрібне перевозить для війська.