Как хрупкая женщина управляет военным КрАЗом: видео

Старший сержант Национальной гвардии Украины Анна Старик, ростом 1,54 метра, управляет тяжелой и высоченной машиной КрАЗ-5233ВЕ 4х4. Интересно, что массой машина тяжелее ее в 330 раз.

Впрочем, она руководит и другими грузовиками: МАЗ, КАМАЗ и т.д., показали коллеги с ресурса Общественное Ивано-Франковск.

Читайте также На Ивано-Франковщине дети будут ездить в школу с комфортом

В том, что Аня пошла служить, ничего удивительного нет – много женщин служат в ВСУ. Однако сесть за руль военной техники решится не каждая.

Во время службы в зоне ООС она управляла авто скорой медицинской помощи, а сейчас села за руль тяжелой техники. Ведь отец был дальнобойщиком, а брат – военным.

Анна Старик за рулем тяжелого КрАЗа. Скриншот: Авто24

"Сначала, когда люди видели меня за рулем такой машины, они очень удивлялись, как эта женщина может ехать на таком транспортном средстве еще и в зоне боевых действий, еще и военная техника, понимаете? Но как-то со временем все привыкли меня видеть, даже выражали восхищение. Если честно, у меня нет коллежанок. Преимущественно я работаю в мужском коллективе", – цитируют журналисты Анну Старик.

Работа действительно не из легких. Этого 24-летняя женщина не скрывает, рассказывая, как это ездить там, где нет дорог, а есть направления с грязью, снежными переметами. И так практически весь трудовой стаж за рулем да еще и в постоянном экстриме.

Читайте также В какие цели попадала украинская САУ "Богдана" на базе КраЗа

На военную службу Анна пришла в 18 лет. Впрочем, свой водительский стаж женщина отсчитывает с 13 лет, когда отец открыл магазин автозапчастей. Вот там летом и подрабатывала продавщицей. А чтобы продавать, консультировать – следует на зубок знать всю номенклатуру. Выучила.

Едва ли не труднее всего давались Правила дорожного движения, а вот практическое вождение освоила легко, оно у нее, видимо, от рождения. Уже зимой 2020 года девушка отправилась в зону ООС, где работала водителем "скорой". В армии и пришла любовь, вышла замуж за коллегу, от него была самая большая поддержка, помощь.

Кабина немного высоковата, но сверху видно далеко и хорошо. Скриншот: Авто24

На девятый день полномасштабного вторжения россиян в Украину Анна Старик стала мамой, родила дочь. В отпуске по уходу за малышкой женщина была два с половиной года. Осенью 2024 года вернулась на службу.

"Я не представляю своей жизни без руля. Хотела бы, например, поехать на автобусах, перевозящих личный состав, или даже на том самом DAF. Это – фура с прицепом, грузовик. Ведь, если человеку нравится фотографировать, он будет фотографировать. Если человеку нравится ездить на крупногабаритных транспортных средствах, то он будет на них ездить, несмотря на то, женщина это, или мужчина", – добавляет Анна Старик.

Читайте также Как украинцы обманывают врага с помощью макетов военной техники

Сейчас Анна служит не на передовой, а по месту жительства. Здесь также работы хватает, поскольку основной состав водителей-мужчин на фронте. Возвращаться в зону боевых действий она пока не планирует, поскольку не может надолго расставаться с дочкой, которая сильно скучает по маме, пока та на своей большой машине мотается везде и всюду и что-то нужное перевозит для войск.