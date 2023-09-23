Российское министерство убийств каждый раз отчитывается о поражении установок HIMARS, танков Leopard, систем ПВО Patriot и другой техники в количествах, которых у нас никогда не было. Чаще это откровенная ложь, но порой они действительно попадают... в качественные макеты этой техники.

Резиновый КрАЗ-260Б с надстройкой зенитно-ракетного комплекса на двухосном прицепе, башня со 125-мм пушкой и 12,7-мм пулеметом на гусеничной ходовой Т-80 и РЛС на спецшасси МАЗ-543М условно имитируют боевые позиции. С расстояния в каких-то 150-200 метров КрАЗ с пусковой установкой батареи ЗРК С-300 уже трудно отличить от настоящего. Он здесь без металлических конструкций, все выкройки сделаны из плотной резиновидной ткани.

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Обман врага имеет законную силу

Не секрет, что в армиях мира для имитации развертывания муляжной техники на боевых позициях есть целые подразделения. До полномасштабного вторжения средства имитации стояли в ВСУ по важности даже не на втором или третьем месте. В основном на складах лежали макеты советских времен, что-то в скудном количестве закупалось в России, но в основном обходилось без муляжей.

Согласитесь, здесь не хватает знака с госномером. Издалека посмотришь – близнец настоящего КрАЗа. Фото: Валентин Ожго, Авто24

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Из немногих украинских предприятий, специализирующихся на производстве надувной рекламной продукции, что-то правдоподобное в военной тематике предлагает разве что Slon. В его номенклатуре товаров есть надувной макет танка, стоимость которого составляет 240 500 грн без НДС, то есть где-то 6 080 евро.

Получили распространение муляжи военной техники, которые производит "Метинвест". Цены разные, все зависит от типа вооружения или техники. Скажем, макет 155-миллиметровой гаубицы М777 стоит чуть больше $1000.

Российские наработки перешли на службу ВСУ

Из жердей и фанеры муляжи орудий и самолетов уже никто не делает – сходства мало. Складских советских запасов практически не осталось. Как и того малого количества закупленных в мирное время российских макетов "Русбал". Интересно, что техника той родословной в Украину поставляется и поныне. Правда, под другим брендом и не из РФ, а из Чехии.

Если быть точным, то практически все технологические разработки российского "Русбала" сегодня можно увидеть в продукции чешской компании Inflatech. И это неудивительно, поскольку менеджерами этих предприятий в России и Чехии являются отец и сын Талановы.

Старший Александр Таланов уже несколько десятилетий возглавляет российское предприятие, которое кроме рекламных надувных макетов, арок, аттракционов, аэростатов шьет муляжи техники для армии РФ и оборонных ведомств других стран. Кроме Украины, конечно.

А вот сын российского руководителя "Русбала" Виктор Таланов в компании отца долгое время был советником и заместителем гендиректора, а затем с ним "побил горшки". В 2015 году он стал совладельцем компании Inflatech, которая шьет надувные макеты для многих армий мира. т.е. и для украинского.

О таком необычном симбиозе производственников по разные стороны стран в состоянии войны, в частности, сообщал российский информационный ресурс Insider, занесенный Кремлем в список иноагентов.

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Вот так выглядит практически готовый муляжный Leopard чешской компании Inflatech для африканской пустыни, хотя за час-другой он может приобрести европейский камуфляж. Фото: Inflatech

Insider шьет армиям НАТО макеты техники. Украина тоже стала покупателем его муляжной продукции, это уже не секрет. В марте нынешнего года Forbes сообщил, что более трети единиц Himars, якобы уничтоженных российскими войсками в Украине, на самом деле были надувными приманками, произведенными компанией Inflatech. А ведь еще есть танки, БТРы, самолеты.

От замкнутой конструкции пришлось отказаться

Самые дешевые в изготовлении, конечно, пневматические макеты вооружения и военной техники, соответствующие не только габаритным размерам, но и визуально-объемным характеристикам оригинальной продукции.

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Здесь еще есть еще одна фишка: в реальных условиях развертывания каждая из таких машин воспроизводит признаки "случайного" демаскирования, излучая волны в оптическом, тепловом и радиолокационном диапазонах. Ничего подобного раньше в макетах не было.

Макет радиолокатора подсветки и наводки, имитирующий радиолокационные импульсы и тепловое излучение в инфракрасном диапазоне, изготовлен по технологии условной герметичности. Фото: Валентин Ожго, Авто24

Практика показала, что лучшей является технология условной герметичности. В сшитой конструкции созданы небольшие рукава, куда подключаются вентиляторы. Они нагнетают внутрь воздух и всегда находятся в рабочем режиме, поддерживая внутри необходимое давление. Также работают детские надувные горки в парках аттракционов во всем мире.

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В отличие от замкнутой конструкции, когда макет сначала надувается, а затем вентиляторы отключаются (что-то вроде надувной лодки), в этом случае макет может выдержать последствия поражения пулями стрелкового оружия, осколков гранат или случайных порезов.

В мировой практике уже отказались от производства муляжей замкнутой конструкции, которые по своей массе тяжелее, требуют более сложных монтажно-демонтажных работ, а в полевых условиях развертывания часто выходили со строя из-за повреждений "в боевых обстоятельствах".

При технологии условной герметичности даже с частичным повреждением корпуса воздух выходит наружу, но постоянная работа вентиляторов позволяет сохранять форму макета по всему контуру. Фото: Валентин Ожго, Авто24

Конечно, такая псевдомашина получается более затратной в эксплуатации из-за расхода топлива на работу мобильного дизельного или бензинового генератора. Однако часть энергии, в т.ч. и немного подогретый воздух от вентилятора, тратится на воспроизведение "демаскирующих" признаков, технику в тепловом диапазоне именно там, где это нужно.

Если спрятать под танк электростанцию и вентилятор тепловой сигнатуры, то они в зоне условного моторного отсека будут дополнительно имитировать в ИК-диапазоне работающий двигатель танка. Фото: Валентин Ожго, Авто24

В основном для ложных импульсов ИК-диапазона используется отработанные выхлопные газы электрогенератора, направленные в тепловые каналы макета. Они создают тепловой след в некоторых местах, воспроизводя на приемной аппаратуре самолета-разведчика, спутника или дрона реальность объекта.

Современная имитация базируется даже на мельчайших деталях. Можно сравнить муляж на условной позиции и реальный боевой танк практически в одном композиционном ракурсе съемки. Фото: Валентин Ожго, Авто24

Имитация боевых позиций и маскировка военной техники проводится попутно с элементами демаскирования. Да-да, демаскирования. Разработчики средств имитации вооружения и военной техники, кроме упомянутого выше теплового контура, вшивают в надувные муляжи металлическую нить, которую прекрасно засекают бортовые РЛС самолетов-разведчиков или дронов-разведчиков. Таким образом, макет не отличить от реального объекта.

Не горит, не тонет и даже не мнется

Теперь о материале, из которого шьют муляжи. Это не брезент и не резиновая ткань. После многих экспериментов разработчики остановились на полиамиде. Это синтетическое волокно создано для имитации шелка, что-то вроде нейлона, только немного толще и плотнее. Главное преимущество материала – в его легкости, прочности и упругости. Он хорошо противостоит физическому износу, не пропускает моторное масло и другие химикаты, эластичен и при развертывании макета разравнивается.

Авторучка легко входит в дыру от пули калибра 7,62 мм. Даже несколько десятков мелких пулевых и осколочных отверстий не выведут макетную установку из строя. Фото: Валентин Ожго, Авто24

Влагостойкая ткань прекрасно держит перепады температур, не теряет своих свойств на морозе и в жару, не столько горит, сколько плавится, но не воспламеняется, поскольку обладает самотушением.

Если брать за пример хотя бы макет пусковой установки на шасси упомянутого выше муляжного шасси автомобиля КрАЗ-260Б с полуприцепом, то на пошив геометрического объема фигуры тратится почти 1 тыс. метров ткани. Швеи делают почти 1 км шовных строчек. Один макет шьют 4-6 машинисток, тратя на это до пяти дней.

Для обеспечения работы вентиляторов и тепловой сигнатуры любого пневматического макета, достаточно небольшого автономного энергоблока мощностью 3,5-4 кВт. Фото: Валентин Ожго, Авто24

Готовая продукция, как и на любом военном производстве, проходит полный цикл контрольных проверок макета на испытательной площадке. На развертывание муляжа пусковой установки "боевой расчет" из 4 человек в спокойном темпе работы уходит 20 минут.

За это время они полностью монтируют установку в полевых условиях. Сначала расчехляют упаковочную сумку (контейнер) общим весом почти 190 кг. При этом масса самой оболочки составляет 90 кг. Комплект анкерных штырей с капроновыми кантами натяжения/якорения весит 26 килограммов, автономный энергоблок в массе дает еще 47 килограммов, хотя все зависит от модели. Есть еще другая атрибутика.

Ветром на такой привязи макет вряд ли сорвет. Главное, правильно заякорить… Фото: Валентин Ожго, Авто24

Отлично закрепленная муляжная установка способна выдержать порывы ветра до 20 м/с. Это, как отметили разработчики, паспортная рекомендация завода-производителя, хотя на испытаниях макет проверяли гораздо более сильным "ветром", так что запас прочности здесь закладывается солидный.

Однако у таких макетов куда больший финансовый потенциал: направленные на украинские муляжи российские ракеты, как и реальная бронетехника, в несколько сотен раз дороже надувных танков.