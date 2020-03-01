Одна з причин, чому на пафосних СТО не беруться ремонтувати добряче підтоптані автомобілі – ймовірні проблеми з відкручуванням різьбових кріплень. Але коли обслуговуєш машину самотужки, обирати не доводиться.

Заклинювання – один з небагатьох принципових недоліків різьбових з’єднань. Причин цього ускладнення декілька, проте наслідки завжди сумні: або застосування зубила чи “болгарки”, або зламаний болт (шпилька) – часом з висвердлюванням уламка і нарізанням нових витків, а в найгіршому випадку – заміна недешевої корпусної деталі.

Найчастіше таки різьба зривається при затягуванні з’єднання, тож важливо застосовувати нові чи неушкоджені детали кріплення и стандартні ключі.

Різьбу закусює як при закручуванні, так і при відкручуванні. Звісно, другий випадок більш проблемний і більш типовий. Тому при розборці старого агрегату треба заздалегідь оглянути всі з’єднання, щоб визначити для себе ті, які можуть завдати проблем – і поставитися до них з відповідною ретельністю.

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Отже, що робити, якщо різьбу гайки (болта, гвинта) “заїло”?

Перш за все припиніть прикладати зусилля до ключа або викрутки.

Спробуйте розібратися, у чому справа: роздивіться видиму частину різьби, переконайтеся у відсутності контр-засобів, пошкоджених витків, нашарувань іржі тощо.

Щедро зросіть з’єднання проникаючим мастилом чи гасом.

Вищезгадані перешкоди треба усунути: корозію зчистити металевою щіткою, зім’яті витки підправити надфілем або спиляти геть.

Повторіть кілька разів зрошення проникаючим препаратом після звільнення доступу безпосередньо до витків гайки.

Переконайтеся, що ключ або викрутка точно відповідають розмірам гайки, болта або гвинта.

Спробуйте провернути гайку (болт) у напрямку, зворотньому тому, в якому ви намагалися крутити його спочатку.

Починайте спроби відкрутити різьбове з’єднання. Будьте готові до того, що ви можете не просто зірвати різьбу, а й зламати болт (гвинт, шпильку). В деяких випадках це може бути не найгіршим рішенням проблеми.

Різьбове з’єднання такого вигляду цілком реально відкрутити без пошкоджень. Слід с усіх боків ретельно відмочити різьбу і застосувати хороший ключ.

Не нашкодь!

Виходячи з досвіду професійних автомеханіків, різьбове кріплення часто порушується при складанні, при закручуванні різьбових деталей. Тому одна з найважливіших умов збереження дорогоцінних витків - дотримання культури слюсарних робіт. Роздивіться обидві деталі перед з’єднанням – чи немає на них іржі, забруднень, пошкоджених або бракованих витків.

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В ідеалі різьбова пара повинна накручуватися від руки. На відповідальних з’єднаннях ключ бажано використовувати тільки після того, як гайка просунулася по болту (шпильці) на всю свою довжину. Якщо так не виходить, переконайтеся, що причина всього лише в щільній різьбі, а не в тих чи інших нездоланних перешкодах

Екстремальні поради

Розібратись із заклиненою різьбою іноді допомагають різного роду температурні прийоми. В першу чергу це стосується випадків, коли болт з гайкою заклинила іржа.

Наприклад, якщо дозволяють розміри деталі, можна спробувати покласти її у морозилку на півгодини – годину. Є велика ймовірність, що різьбові деталі , змінюючи свої лінійні розміри не синхронно, роз’єднаються одна з одною на мікрорівні – і вам залишиться тільки хутенько розкрутити їх за допомогою ключа або викрутки.

Газова горілка – радикальний спосіб зрушити гайку, що намертво прикипіла до болта, проте він діє здебільшого за наявності корозії.

Професійні реставратори використовують для розкручування застарілих різьб мініатюрні газові горілки, обережно нагріваючи саму лише гайку. Збільшуючись у діаметрі, вона “відстає” від болта, і її можна відкрутити ключем, хоча і не без труднощів. В деяких випадках може допомогти будівельний фен, хоча він дає меншу температуру і більш широкий “вихлоп” гарячого повітря, що не завжди добре.

Рекомендація Авто24

При роботі з неновими болтами і гайками дуже важливо мати бездоганні інструменти – з точно витриманими розмірами робочої частини і незношені. Це дасть змогу прикладати максимальне дозволене зусилля, і при тому з правильним вектором. З іншого боку, не використовуйте надто довгі ключі, адже вони можуть випадково спровокувати зривання різьби при затягуванні через прикладення до гайки надмірного зусилля.

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