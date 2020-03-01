Одна из причин, почему на пафосных СТО не берутся ремонтировать сильно подтоптанные автомобили – вероятные проблемы с откручиванием резьбовых креплений. Но когда обслуживаешь машину самостоятельно, выбирать не приходится.

Заклинивание – один из немногих принципиальных недостатков резьбовых соединений. Причин этого осложнения несколько, однако последствия всегда печальны: или применение зубила или "болгарки", или сломанный болт (шпилька) – время с высверливанием обломка и нарезкой новых витков, а в худшем случае – замена недешевой корпусной детали.

Чаще всего же резьба срывается при затягивании соединения, поэтому важно применять новые или неповрежденные детали крепления и стандартные ключи.

Резьбу закусывает как при закручивании, так и при откручивании. Конечно, второй случай более проблемный и более типичный. Поэтому при разборке старого агрегата надо заранее осмотреть все соединения, чтобы определить для себя те, которые могут доставить проблемы – и отнестись к ним с соответствующей тщательностью.

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Итак, что же делать, если резьбу гайки (болта, винта) "заело"?

Прежде всего прекратите прикладывать усилия к ключу или отвертке.

Попробуйте разобраться, в чем дело: рассмотрите видимую часть резьбы, убедитесь в отсутствии контр-средств, поврежденных витков, наслоений ржавчины и тому подобное.

Щедро смажтье соединение проникающей смазкой или керосином.

Вышеупомянутые препятствия надо устранить: коррозию счистить металлической щеткой, смятые витки подправить надфилем или спилить напрочь.

Повторите несколько раз смазывание проникающим препаратом после освобождения доступа непосредственно к виткам гайки.

Убедитесь, что ключ или отвертка строго соответствуют размерам гайки, болта или винта.

Попробуйте провернуть гайку (болт) в направлении, обратном тому, в котором вы пытались крутить его сначала.

Начинайте попытки открутить резьбовое соединение. Будьте готовы к тому, что вы можете не просто сорвать резьбу, но и сломать болт (винт, шпильку). В некоторых случаях это может быть не самым плохим решением проблемы.

Резьбовое соединение такого вида вполне реально открутить без повреждений. Следует с всех сторон тщательно отмочить резьбу и применить хороший ключ.

Не навреди!

Исходя из опыта профессиональных автомехаников, резьбовое крепление часто нарушается при сборке, при закручивании резьбовых деталей. Поэтому одно из важнейших условий сохранения драгоценных витков – соблюдение культуры слесарных работ. Рассмотрите обе детали перед соединением – нет ли на них ржавчины, загрязнений, поврежденных или бракованных витков.

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В идеале резьбовая пара должна накручиваться от руки. На ответственных соединениях ключ желательно использовать только после того, как гайка продвинулась по болту (шпильке) на всю свою длину. Если так не получается, убедитесь, что причина всего лишь в плотной резьбе, а не в тех или иных непреодолимых препятствиях

Экстремальные советы

Разобраться с заклиненной резьбой иногда помогают разного рода температурные приемы. В первую очередь это касается случаев, когда болт с гайкой заклинила ржавчина.

Например, если позволяют размеры детали, можно попробовать положить ее в морозилку на полчаса – час. Есть большая вероятность, что резьбовые детали, меняя свои линейные размеры не синхронно, разъединятся друг с другом на микроуровне – и вам останется только быстренько раскрутить их с помощью ключа или отвертки.

Газовая горелка – радикальный способ сдвинуть гайку, намертво приросшую к болту, однако он действует в основном при наличии коррозии.

Профессиональные реставраторы используют для раскрутки устаревших резьб миниатюрные газовые горелки, осторожно нагревая только гайку. Увеличиваясь в диаметре, она "отстает" от болта, и ее можно открутить ключом, хотя и не без труда. В некоторых случаях может помочь строительный фен, хотя он дает меньшую температуру и более широкий "выхлоп" горячего воздуха, что не всегда хорошо.

Рекомендация Авто24

При работе с подержанными болтами и гайками очень важно иметь безупречные инструменты – с точно выдержанными размерами рабочей части и неизношенные. Это позволит прикладывать максимальное допустимое усилие, и при том с правильным вектором. С другой стороны, не используйте слишком длинные ключи, ведь они могут случайно спровоцировать срыв резьбы при затягивании из-за приложения к гайке чрезмерного усилия.

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