На щастя, рівень сервісу у більшості сервісних центрів МВС останніми роками значно поліпшився, але, як то кажуть, не скрізь і не завжди. Тому вирушаючи до колишнього МРЕВ, краще бути озброєним знаннями.

Зняття автомобіля з обліку – операція малопоширена. Більше того, як Авто24 пояснили у Головному сервісному центрі МВС, операція зняття з обліку можлива лише у трьох випадках:

Вибракування автомобіля у цілому – тобто його повне списання й утилізація

За рішенням суду (наприклад, скасування неправомірної або помилкової реєстрації)

Для вивезення автомобіля за кордон

Зняти автомобіль з реєстрації сьогодні можна лише з кількох визначених причин. Повне вибракування – одна з них

Найчастіше громадяни окремо від інших процедур машину з обліку не знімають, а користуються послугою перереєстрації, яка передбачає одночасне зняття машини з обліку з однієї людини й реєстрацію її на іншу.

Також зняти машину з обліку буває потрібно при її крадіжці, але про цей сумний варіант ми сьогодні говорити не будемо.

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У житті ж потреба зняти автомобіль з обліку в Україні найчастіше виникає, коли машину списують на брухт (утилізація). Тому зрозуміло, що найчастіше об’єкт списання при цьому являє собою нерухомість. Як зняти машину з обліку, якщо вона не на ходу?

Якщо все робити за правилами, зняття автомобіля з реєстрації не займає багато часу. Це безкоштовно у більшості випадків

Згідно Постанови Кабміну України № 1388 від 07.09.1998, процедура реєстрації, перереєстрації та зняття з обліку виконується за подібним алгоритмом. Найскладніший для власника машини у стані “не на ходу” пункт – той, що стосується обов’язкового огляду машини: “підлягають огляду фахівцями експертної служби МВС з метою звірення ідентифікаційних номерів їх складових частин з номерами, зазначеними в поданих власником для реєстрації документах” (п. 15).

Без огляду можна зняти з обліку лише машину дипломатів та міжнародних організацій, яка вже виїхала за кордон та машину, яка списується геть, тобто внаслідок “вибракування у цілому”. Таким чином для власника, який бажає просто позбутися непотрібної машини, справа значно полегшується. Тим більше в такій ситуації процедура безкоштовна.

Щоб зняти з обліку автомобіль через його утилізацію (вибракування у цілому), не потрібно робити його огляд експертом

Зазначимо, що автомобіль без ідентифікаційних номерів на кузові, шасі, рамі або з пошкодженими номерами можна зняти обліку лише у випадку вибракування машини в цілому (п. 15).

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Щоб експерт сервісного центру міг оглянути автомобіль (не плутати з експертизою), який не може рухатися, у власника є два шляхи:

Привезти машину на лафеті (автовозі) чи на буксирі

Привезти експерта до місця стоянки автомобіля

Другий пункт в більшості випадків не буде простим. Потрібно звернутися до експертної групи у сервісному центрі й написати заяву з проханням виїхати на місце стоянки несправного авто. Термін реакції на заяву нам з’ясувати не вдалося, але Авто24 дізнався, що остаточне рішення – за самими експертами.

Додамо, що зняти машину з обліку можна в будь-якому сервісному центрі незалежно від місця реєстрації власника – громадянина чи юридичної особи. Варто подбати про те, щоб автомобіль при знятті з обліку мав більш-менш пристойний вигляд.

Навіть якщо автомобіль заявлено як “не на ходу”, експерту для огляду его треба пред’являти у комплектному вигляді

Адже неможливість машини рухатися у вітчизняного автовласника часто значить, що машина перебуває у напіврозібраному стані. Між тим, експерт при огляді має побачити саме автомобіль, а не голий кузов з купою агрегатів та дрібних запчастин на підлозі поряд. Комплектним вважається автомобіль, на якому встановлені двигун, трансмісія, підвіска, скло, переважна більшість компонентів інтер’єру та зовнішнього облицювання.

Рекомендація Авто 24

Як показує досвід, у деяких регіонах України дочекатися виїзду експерта для огляду на місце стоянки автомобіля, який не на ходу, практично неможливо. Причина, певно, у великій завантаженості експертів роботою безпосередньо у сервісному центрі. Тому радимо мобілізувати усю свою комунікабельність та дипломатичність під час запрошення експерта. Ну а якщо це не допоможе, пам’ятайте, що крім евакуатора є ще такий варіант транспортування несправного авто, як буксирування на жорсткому зчепленні. Пристрій для цього хоча і має певні особливості, насправді це річ нескладна.

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