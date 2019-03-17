Ми пишаємося тим, що наші сучасні автомобілі абсолютно всепогодні і не завдають нам клопоту і в спеку, і в морози. Але в Україні є люди, які знають, яким повинен бути автомобіль для роботи при -60С

Люди живуть і працюють навіть там, де мало що здатне вижити в принципі. І для цього їм потрібні автомобілі. Машини для експлуатації при низьких, до -60ºС, температурах повинні були відрізнятися не тільки особливим комфортом для водія.

Справжні зимові проблеми

Головна проблема при освоєнні віддалених і північних регіонів була якраз не в людях, а в вузлах і механізмах. Які просто відмовлялися працювати в таких умовах. Складність в тому, що при низьких температурах через структурні зміни багато матеріалів принципово змінювали свої властивості.

Зовні "Північ" ранніх серій можна відрізнити по "двошаровим" стеклопакетам лобового скла і дверей – з округленими кутами.

Звичайна гума при -40°С починала кришитися, і колеса, охолонувши за ніч, до ранку ставали багатокутними, масла, особливо трансмісійне, перетворювалися в застиглий бітум, а дизпаливо, навіть зимове – в густий кисіль. Звичайна вуглецева сталь і чавун при -30°С втрачають опірність ударним навантаженням, а ресори, виготовлені з легованої марганцем і кремнієм сталі, при -40°С ламалися навіть без навантаження.

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Навіть бронзові вкладиші коленвала в дизелях викривлялися від холоду, так що ті мотори пропонувалося перед запуском провертати "кривим стартером", щоб залита попередньо розігріта олія надійшло в пари тертя і прогріла їх.

Неприємності на техніці покорювачів Півночі і Арктики траплялися навіть з проводкою – припій, яким паяли контакти реле, обсипався як пісок.

У південному місті

Виходячи з суворого досвіду експлуатації автотехніки при температурах близько -50°С, конструктори Кременчуцького автомобільного заводу отримали завдання: як зробити північні модифікації своїх машин. І такі моделі були створені, наприклад, самоскид КрАЗ-256БС – в побуті заводчан просто "Північ". Від звичайного виконання їх відрізняли в першу чергу спеціальний "північний" двигун, модернізована система постачання і допрацьована кабіна.

На кадрі з культового фільму "Міміно" – КрАЗ в північному виконанні. Помаранчевий – фірмовий колір техніки для Півночі і Арктики, від самоскидів до вертольотів і літаків.

Для того, щоб паливо не застигало на морозі, основний бак обладнали підігрівом з використанням тепла вихлопних газів. Завдяки цьому солярка в баку зберігала плюсову температуру навіть при -40°С за бортом. Акумуляторні ящики не тільки утеплили пінопластом, а й обладнали підігрівом.

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На "північному" КрАЗі встановили додатковий бак на 80 л, який заправляли... авіаційним гасом ТС-1! Його рекомендувалося використовувати для пуску і прогріву дизеля в сильні морози. Крім того, заради вирішення ключової для водіїв Крайньої Півночі проблеми – ранкового пуску – "Північ" комплектували акумуляторами підвищеної потужності, передпусковим підігрівачем (те, що сьогодні називають "Вебасто") потужністю 38 тисяч кілокалорій/год і системою швидкого пуску "старт-пілот".

Північні модифікації самоскида КрАЗ-256БС відрізнялися особливо потужними отопителями, утепленною кабіною і комплексом заходів для запуску і роботи двигуна при морозах до -60°С.

"Старт-пілот" був пристрій вприскування в колектор спеціальної легковипаровуючі рідини на основі ефіру (подібний пристрій використовувалося на плаваючою версії "Волинянки" – легкому армійському ТПК ЛуАЗ-967).

Комфорт при -50°С

Звичайно, поняття комфорту для водіїв з півночі, які звикли топити "буржуйку" прямо в кабіні і аж до появи синтетичних масел щоранку відігрівати провідні мости паяльною лампою, було відносним. Але в Кременчуці це питання вирішили більш ніж успішно.

По-перше, на КрАЗ-256БС встановили обігрівач кабіни з підвищеною віддачею. Додатково утеплили кабіну (пінопласт 50 мм і картонно-повстяний сендвіч 10 мм), встановили подвійне скло в усі вікна, причому лобові представляли собою герметичні склопакети. А в 1973 році "північні" КрАЗи отримали лобові стекла з електрообігрівом – як у дорогих комплектацій сьогоднішніх легковиків. У підсумку нас і сьогодні вражають ефектні кадри кінохроніки з КрАЗами на північних дорогах: водій у тільняшці за кермом, а за вікном його кабіни – скована п'ятдесятиградусним морозом тайга.

Полтавські номера на Крайній Півночі: кожна північна модифікація КрАЗа випробовувалася в реальних умовах, в рудниках, на зимниках і в тайзі.

Одних тільки самоскидів КрАЗ (не рахуючи інших кременчуцьких моделей) в північному виконанні було випущено 13 608 екземплярів. Цікаво, що кожен з них в Кременчуці комплектувався гайковим ключем з пластиковим покриттям і термосом для чаю...

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