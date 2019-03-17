Мы гордимся тем, что наши современные автомобили абсолютно всепогодные и не доставляют нам хлопот и в жару, и в морозы. Но в Украине есть люди, которые знают, каким должен быть автомобиль для работы при – 60 С …

Люди живут и работают даже там, где мало что способно выжить в принципе. И для этого им нужны автомобили. Машины для эксплуатации при низких, до –60оС, температурах должны были отличаться не только особым комфортом для водителя.

Настоящие зимние проблемы

Главная проблема при освоении отдаленных и северных регионов была как раз не в людях, а в узлах и механизмах. Которые просто отказывались работать в таких условиях. Сложность в том, при низких температурах из-за структурных изменений многие материалы принципиально изменяли свои свойства.

Внешне “Север” ранних серий можно отличить по “двухслойным” стеклопакетам лобового стекла и дверей – со скругленными углами.

Обычная резина при –40о С начинала крошиться, и колеса, остыв за ночь, к утру становились многоугольными, масла, в особенности транмсиссионные, превращались в застывший битум, а дизтопливо, даже зимнее – в густой кисель. Обычная углеродистая сталь и чугун при – 30 °С теряют сопротивляемость ударным нагрузкам, а рессоры, изготовленные из легированной марганцем и кремнием стали, при –40 °С ломались даже без нагрузки.

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Даже бронзовые вкладыши коленвала в дизелях искривлялись от холода, так что те моторы предписывалось перед запуском проворачивать “кривым стартером”, чтобы залитое предварительно разогретое масло поступило в пары трения и прогрело их.

Неприятности на технике освоителей Севера и Арктики случались даже с проводкой – припой, которым паяли контакты реле, осыпался как песок.

В южном городе

Исходя из сурового опыта эксплуатации автотехники при температурах около –50о С, конструкторы Кременчугского автомобильного завода получили задачу: как сделать северные модификации своих машин. И такие модели были созданы, например, самосвал КрАЗ-256БС – в обиходе заводчан просто “Север”. От обычного исполнения их отличали в первую очередь специальный “северный” двигатель, модернизированная система питания и доработанная кабина.

На кадре из культового фильма “Мимино” – КрАЗ в северном исполнении. Оранжевый – фирменный цвет техники для Севера и Арктики, от самосвалов до вертолетов и самолетов.

Для того, чтобы топливо не застывало на морозе, основной бак оборудовали подогревом с использованием тепла выхлопных газов. Благодаря этому солярка в баке сохраняла плюсовую температуру даже при –40 °С за бортом. Аккумуляторные ящики не только утеплили пенопластом, но и оборудовали подогревом.

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На “северном” КрАЗе установили дополнительный бак на 80 л, который заправляли … авиационным керосином ТС-1! Его рекомендовалось использовать для пуска и прогрева дизеля в сильные морозы. Кроме того, ради решения ключевой для водителей Крайнего Севера проблемы – утреннего пуска – “Север” комплектовали аккумуляторами повышенной мощности, предпусковым подогревателем (то, что сегодня называют “вебасто”) мощностью 38 000 килокалорий/час и системой быстрого пуска “старт-пилот”.

Северные модификации самосвала КрАЗ-256БС отличались особо мощными отопителями, утепленной кабиной и комплексом мер для запуска и работы двигателя при морозах до –60о С.

“Старт-пилот” представлял собой устройство впрыска в коллектор специальной легкоиспаряющейся жидкости на основе эфира (подобное устройство использовалось на плавающей версии “Волынянки” - легком армейском ТПК ЛуАЗ-967).

Комфорт при –50оС

Конечно, понятие комфорта для водителей-северян, привыкших топить “буржуйку” прямо в кабине и вплоть до появления синтетических масел каждое утро отогревающих ведущие мосты паяльной лампой, было относительным. Но в Кременчуге этот вопрос решили более чем успешно.

Во-первых, на КрАЗ-256БС установили отопитель кабины с повышенной отдачей. Дополнительно утеплили кабину (пенопласт 50 мм и картонно-войлочный сэндвич 10 мм), установили двойные стекла во все окна, причем лобовые представляли собой герметичные стеклопакеты. А в 1973 году “северные” КрАЗы получили лобовые стекла с электрообогревом – как у дорогих комплектаций сегодняшних легковушек. В итоге нас и сегодня впечатляют эффектные кадры кинохроники с КрАЗами на северных дорогах: водитель в тельняшке за рулем, а за окном его кабины – скованная пятидесятиградусным морозом тайга.

Полтавские номера на Крайнем Севере: каждая северная модификация КрАЗа испытывалась в реальных условиях, в рудниках, на зимниках и в тайге.

Одних только самосвалов КрАЗ (не считая других кременчугских моделей) в северном исполнении было выпущено 13 608 экземпляров. Интересно, что каждый из них в Кременчуге комплектовался гаечными ключами с пластиковым покрытием и термосом для чая…

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