Багаторічна мрія про романтичний транспорт без даху у деяких автомобілістів закінчується верещанням болгарки й грюкотом зрізаного даху, скинутого у кут двора. Але ж нам потрібен кабріолет, який проїде трохи далі першого поліцейського на дорозі – що лежачого, що справжнього, чи не так?

Створюючи кабріолета зі звичайного седана чи хетчбека, самодіяльний конструктор послаблює не лише кузов, а й своє реноме законослухняного громадянина. Тож якщо на нерівностях щойно народжений “кабрик” може зігнутися навпіл, то перший-ліпший патрульний поліцейський, вийшовши з шоку, миттєво відправить саморобку на штрафмайданчик. Авто24 розповість, як уникнути обох неприємностей.

Коли за справу беруться професійні конструктори, перетворити седан на кабріолет не становить проблеми. На фото: дослідний “Москвич Турист”

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Міцна конструкція

Абсолютна більшість сучасних легковиків має несучий кузов, дах і стійки якого грають у питанні міцності одну з ключових ролів. Тому разом з дахом автомобіль втрачає жорсткість на вигин та на кручення. Рішення з конструктивної точки зору просте: найчастіше для цього підсилюють днище і зменшують двірні прорізи (кількість дверей). Але робота з реалізації цих заходів потребує багато праці та часу.

Зрозуміло, що після зварювальних робіт для повернення машині естетичного вигляду її доведеться фарбувати, що зараз дуже недешево.

Зробити відкриту машину з позашляховика складніше: потрібно зберегти жорсткість з несучого кузова. Тому конструктори залишають частину даху

Але починати перетворення звичайного автомобіля на кабріолет треба з розроблення проєкту. По-перше, це має бути дизайнерський ескіз, адже машина має бути привабливою. По-друге, треба провести розрахунки міцності, хоча б приблизні. Як варіант, можна запозичити схему підсилення днища та боковин у фабричних кабріолетів, які створені на базі звичайних моделей із закритим кузовом.

Зазвичай додаткові силові елементи у вигляді повздовжніх балок влаштовують під днищем біля порогів. Іноді днище зміцнюють також Х-подібним підсилювачем, застосовують також додаткові балки, які під днищем з’єднують передні та задні лонжерони.

Один з прийомів підсилення кузова кабріолета – накладення Х-подібного підсилювача на днище

На автомобілях із достатньо довгим кузовом при позбавленні його даху доцільно заварити задні двері. При тому що для зручності посадки на задній ряд сидінь передні двері часто продовжують на 100 – 200 мм. Бажано також зміцнити поперечні силові конструкції (наприклад, перегородку за спинкою заднього сидіння) а також влаштувати подібну конструкцію за спинками передніх сидінь.

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Нарешті, видалення штатного металевого даху не виключає облаштування замість нього м’якого складаного. Цей пристрій, навіть немеханізований, без сервоприводу, дуже непростий для самостійного відтворення, і часто дах саморобного кабріолета буває запозиченим у того чи іншого серійного “кабрика”. Підбирати складаний дах від серійної машини потрібно заздалегідь, ще до початку зварювальних робіт з днищем і дверима – адже можливо, що доведеться також трохи допрацювати кузов в районі кріплення донорського даха.

З деяких моделей створювали кабріолети на заводському рівні. На фото: парадний кабріолет ГАЗ-24 “Волга” виробництва військового ремзаводу

Як варіант – іноді машину залишають без даху взагалі, сподіваючись, що в дні, коли нею будуть користуватися, будуть сонячними.

Документи для кабріолета

Знесення даху з машини – серйозна переробка не лише з точки зору інженерів, а з погляду правоохоронців. Тому без внесення відповідних змін в реєстраційні документи авто експлуатувати його неможливо. Це доволі непроста процедура, яку найдоцільніше провести не як побудову саморобного автомобіля, а як переробку (переобладнання) існуючого.

Деякі аматори полюбляють зрізати дах у ретроавтівок. Машина втрачає історичну цінність, практичні якості як кабріолета теж сумнівні. На фото: питання міцності “Москвич 400” вирішили, ліквідувавши двері

Для реєстрації новоствореного кабріолета в ТСЦ потрібні як мінімум такі папери

паспорт громадянина України;

техпаспорт автомобіля, на базі якого побудовано кабріолет;

висновок ДП "ДержавтотрансНДІпроект", в якому перш за все треба узгодити проект переробки і взяти проєктний документацію на неї;

акт виконаних робіт з СТО, на якій неначебто були виконані роботи з видалення даху і підсилення кузова;

висновок ГСЦ МВС про відповідність кабріолета вимогам безпеки дорожнього руху;

сертифікат відповідності автомобіля стандартам України, який можна отримати зокрема в тому ж ДП "ДержавтотрансНДИпроект".

При перетворенні седана на кабріолет часто зменшують кількість дверей до двох, але іноді обходяться без цього. Позашляховикам потрібен замкнутий силовий контур даху

В Україні є спеціальні компанії, які допомагають з оформленням реєстраційних документів на переобладнаний транспорт, тож не виключено, що є сенс звернутися по їхню допомогу.

Рекомендація Авто24

Перш ніж узяти до рук болгарку, і раніше, ніж сісти за кульман із майбутнім проєктом “безбашеної” автівки, поспілкуйтеся із досвідченим власником будь-якого кабріолета. Він розповість вам багато цікавого про сонце, яке нещадно пече маківку влітку і про воду, яка просочується скрізь дах в негоду, а ще про доступність салону для дрібних крадіїв та професійних вандалів. І якщо ця інформація не скасує вашого прагнення мати небо замість даху, беріться за справу.

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