Многолетняя мечта о романтическом транспорте без крыши у некоторых автомобилистов заканчивается визгом болгарки и грохотом срезанной крыши, сброшенной в угол двора. Но ведь нам нужен кабриолет, который проедет чуть дальше первого полицейского на дороге – что лежачего, что стоячего, не так ли?

Создавая кабриолет из обычного седана или хэтчбека самодеятельный конструктор ослабляет не только кузов, но и свое реноме законопослушного гражданина. Поэтому если на неровностях недавнорожденный кабрик может согнуться пополам, то первый попавшийся патрульный полицейский, выйдя из шока, мгновенно отправит поделку на штрафплощадку. “Авто24” расскажет о том, как избежать обеих неприятностей.

Когда за дело берутся профессиональные конструкторы, превратить седан в кабриолет не составляет проблемы. На фото: опытный "Москвич Турист”

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Прочная конструкция

Абсолютное большинство современных легковушек имеет несущий кузов, крыша и стойки которой играют в вопросе прочности одну из ключевых ролей. Поэтому вместе с крышей автомобиль теряет жесткость на изгиб и на кручение. Решение с конструктивной точки зрения простое: чаще всего для этого усиливают днище и уменьшают дверные проемы (количество дверей). Но работа по реализации этих мероприятий требует много труда и времени.

Понятно, что после сварочных работ для возвращения машине эстетичного вида ее придется красить, что сейчас очень недешево.

Сделать открытую машину из внедорожника сложнее: нужно сохранить жесткость несущего кузова. Поэтому конструкторы часто оставляют часть крыши

Но начинать превращение обычного автомобиля в кабриолет надо с разработки проекта. Во-первых, это должен быть дизайнерский эскиз, ведь машина должна быть привлекательной. Во-вторых, надо провести расчеты прочности, хотя бы приблизительные. Как вариант, можно позаимствовать схему усиления днища и боковин у фабричных кабриолетов, которые созданы на базе обычных моделей с закрытым кузовом.

Обычно дополнительные силовые элементы в виде продольных балок устраивают под днищем у порогов. Иногда днище укрепляют также Х-образным усилителем, применяют также дополнительные балки, которые под днищем соединяют передние и задние лонжероны.

Один из приемов усиления кузова кабриолета – наложение Х-образного усилителя на днище

На автомобилях с достаточно длинным четырехдверным кузовом при лишении его крыши целесообразно заварить заднюю дверь. Притом для удобства посадки на задний ряд сидений передние двери часто продлевают на 100 – 200 мм. Желательно также укрепить поперечные силовые конструкции (например, перегородку за спинкой заднего сиденья), а также устроить подобную конструкцию за спинками передних сидений.

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Наконец, удаление штатной металлической крыши не исключает обустройства вместо нее мягкой складной. Это устройство, даже немеханизированное, без сервопривода, очень непростое для самостоятельного воспроизведения, и часто крыша самодельного кабриолета бывает заимствованна у того или иного серийного “кабрика”. Подбирать складную крышу от серийной машины нужно заранее, еще до начала сварочных работ с днищем и дверями – ведь возможно, что придется также немного доработать кузов в районе крепления донорской крыши.

Из некоторых моделей создавали кабриолеты на заводском уровне. На фото: парадный кабриолет ГАЗ-24 “Волга” производства военного ремзавода

Как вариант – иногда машину оставляют без крыши вообще, надеясь, что дни, когда ею будут пользоваться, окажутся солнечными.

Документы для кабриолета

Снос крыши с машины – серьезная переделка не только с точки зрения инженеров, а и с точки зрения правоохранителей. Поэтому, без внесения соответствующих изменений в регистрационные документы авто, эксплуатировать его невозможно. Это довольно непростая процедура, которую целесообразнее всего провести не как постройку самодельного автомобиля, а как переделку (переоборудование) существующего.

Типичный случай: ретроавто со срезанной крышей. Машина теряет историческую ценность, практические качества как кабриолета тоже сомнительны. На фото: вопрос прочности "Москвич 400" решили, ликвидировав двери напрочь

Для регистрации вновь созданного кабриолета в ТСЦ нужны как минимум такие бумаги

паспорт гражданина Украины;

техпаспорт автомобиля, на базе которого построен кабриолет;

заключение ГП "Госавтотрансниипроект", в котором прежде всего надо согласовать проект переработки и взять проектную документацию на нее;

акт выполненных работ с СТО, на котором якобы были выполнены работы по удалению крыши и усилению кузова;

заключение ГСЦ МВД о соответствии кабриолета требованиям безопасности дорожного движения;

сертификат соответствия автомобиля стандартам Украины, который можно получить, в частности в том же ГП "ГосавтотрансНИИпроект".

При превращении седана в кабриолет часто уменьшают количество дверей, но порой обходятся без этого. Внедорожникам нужен замкнутый силовой контур крыши

В Украине есть специальные конторы, которые помогают с оформлением регистрационных документов на переоборудованный транспорт, поэтому не исключено, что есть смысл обратиться за их помощью.

Рекомендация Авто24

Прежде чем взять в руки болгарку, и раньше, чем сесть за кульман с будущим проектом “обезбашенной” машины, пообщайтесь с опытным владельцем любого кабриолета. Он расскажет вам много интересного про шум и пыль в интерьере, про солнце, которое нещадно печет макушку летом и про воду, которая просачивается сквозь крышу в непогоду, а еще о доступности салона для мелких воришек и профессиональных вандалов. И если эта информация не изменит вашего стремления иметь небо вместо крыши, принимайтесь за дело.

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