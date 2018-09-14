Цей байк зібраний з деталей від різних автомобілів, а двигун у нього – дизельний.

Ательє Head Turner Customs збудувало цей мотоцикл, буквально, з усілякого непотребу. У його конструкції використано дизельний двигун, короб для патронів, диски від Camry та... кухонну мийку.

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Мотоцикл збудовано довкола 840-кубового дизельного двигуна Yanmar, котрий творці кастом-байка посилили парою турбін RHB31 з інтеркулером від Suzuki Swift. Раму для нього зібрали власної конструкції. Пневматична підвіска, також зібрана з різних автомобільних деталей, дозволяє мотоциклу змінювати кліренс – під час зупинки він опускається, а для їзди – піднімається.

Фото: Кастом байк від Head Turner Customs / Rideapart

Мотоцикл здатен розвивати максимальну швидкість до 150 км. Данних про потужність чи крутний момент немає, однак дизельний двигун та пара турбін дозволяють припустити, що ця штуковина здатна буксирувати кар’єрний самоскид.

Автор проекту – Сем Тьорнер, власник ательє, зізнається, що найскладнішою частиною проекту стало рульове управління мотоцикла.





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