Які індивідуальні номери українці замовляли у 2025 році

Індивідуальні номерні знаки в Україні дедалі частіше стають способом самовираження. Підсумки 2025 року підтверджують цю тенденцію: попит на іменні та креативні номери суттєво зріс, а фантазія автовласників інколи перетворює номерний знак на повноцінний елемент гумору й образу водія.

Читайте також: Рожеві автомобільні номери офіційно узаконено

За даними Головного сервісного центру МВС, у 2025 році було виготовлено та видано 20 570 комплектів індивідуальних номерних знаків. Це приблизно на третину більше, ніж у 2024 році, що свідчить про стабільне зростання інтересу до персоналізації автомобілів.

На українських дорогах дедалі частіше можна побачити авто з написами, які викликають усмішку або миттєво запам’ятовуються. Серед найбільш креативних і помітних індивідуальних номерів, замовлених у 2025 році, були такі написи: «ПОТУЖНИЙ», «ШАНОВНА», «ШЕРШЕНЬ», «АСПІРИН», «ЗЛЮКА», «АГРОНОМ», «МУРЧІК», «МАЛИШКА». У цих варіантах легко впізнати погляди власника, професійний бекграунд або просто почуття гумору.

Окрему категорію становлять номерні знаки з власними іменами. Упродовж року українці замовляли номери з написами «АРТЕМЧИК», «ДАРИНА», «ГОМЕР», «МІТЯЙ», «МИХАСИК», «НАТАЛІ». Такі варіанти залишаються популярними завдяки простоті та бажанню персоналізувати авто максимально буквально.

Замовити індивідуальні номерні знаки можна як онлайн через Кабінеті водія, так і безпосередньо у будь-якому сервісному центрі МВС. Готовий комплект номерів доступний для отримання поштовою доставкою до відділень «Нової пошти» або особисто в Головному сервісному центрі МВС у Києві, в управлінні стандартизації на вулиці Мрії, 19 (колишня Туполєва).

Також цікаво: Кому видаватимуть "рожеві" номери

Після отримання номерів власник зобов’язаний звернутися до сервісного центру МВС для їх офіційного закріплення за транспортним засобом. Адміністратор вносить відповідні відомості до Єдиного державного реєстру транспортних засобів та видає нове свідоцтво про реєстрацію.

Експерти зазначають, що зростання популярності індивідуальних номерів відображає загальну тенденцію до персоналізації автомобіля. Для багатьох водіїв номерний знак перестає бути просто набором символів і перетворюється на спосіб заявити про себе.