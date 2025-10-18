Кому у Франції видаватимуть "рожеві" номери

Впровадження рожевих номерних знаків має покращити видимість, полегшити перевірки та зменшити зловживання, пов'язані з поновленням номерних знаків. Здійснити нововведення спонукали численні факти надмірного використання тимчасових номерних знаків.

За повідомленням ініціаторів нововведення з Асоціації "40 мільйонів автомобілістів" (40 millions d’automobilistes), нове рішення застосовуватиметься до нових, імпортованих та тестових транспортних засобів.

Очікується, що ця реформа зробить національну систему реєстрації швидшою та ефективнішою, а також надасть поліції більш дієвий інструмент правозастосування.

Коли почнуть видавати

З першого кварталу 2026 року всі щойно зареєстровані транспортні засоби у Франції повинні будуть мати рожеві номерні знаки. Нові маркування відрізнятимуться кодом "WW" та видимою датою закінчення терміну дії. Нові номерні знаки мають покласти край хаосу та зловживанням тимчасовими реєстраціями.

Очікується, що рішення охоплюватиме до 460 000 автомобілів на рік. Візуально рожевий колір з датою покликаний забезпечити кращу видимість здалеку та допомогти владі швидко ідентифікувати транспортні засоби, термін реєстрації яких незабаром закінчиться. Відтак дорожні перевірки стануть ефективнішими, а система – прозорішою.

Ось так виглядає нинішній тимчасовий номерний знак з білим фоном (вгорі), і так він виглядатиме на рожевому тлі (внизу). Скриншот: Авто24

Можлива плутанина

Тимчасові номерні знаки "WW" видаються Національним агентством з питань безпечного володіння автомобілем на термін від 4 до 6 місяців, саме стільки ж потрібно для видачі свідоцтва про реєстрацію власникам нових або імпортованих транспортних засобів.

Хоча вони мають термін дії, якого потрібно дотримуватися, ці номерні знаки часто використовуються й довше. Візуально неможливо перевірити, чи дійсна тимчасова дата.

Згадана організація "40 Million Motorists" (40 millions d’automobilistes) виявила ще одну проблему. Оскільки тимчасові номерні знаки починаються на “WW“, кількість можливих комбінацій обмежена. Тому номери повторно використовуються в середньому кожні 14 місяців. Це проблема, якщо врахувати, що у 2023 році у Франції їздило майже 460 000 транспортних засобів з тимчасовою реєстрацією.

Термін дії зазначено на номерні

"Це означає, що якщо водій не змінить свої тимчасові номерні знаки після закінчення встановленого законом терміну, той самий номер може бути переприсвоєно іншому транспортному засобу пізніше. Таким чином, новий власник ризикує отримати штрафи попереднього власника", – пояснюють в згаданій організації.

А вже в липні за такий знак власнику прилетить "лист щастя", бо тут і радар зафіксує вказану дату (дедлайн закінчується у червні 2026 року), і поліцейський здалеку помітить. Скриншот: Авто24

Саме для того, щоб покласти край підриває довіру до системи реєстрації, Асоціація виступила ініціатором введення нової форми тимчасових реєстраційних знаки.

Тимчасовий номер, який використовується повторно кожні 14 місяців, відтак буде надалі "чистим". Цей номер відштампують іншому власнику.

Буде видно здалеку

На цих рожевих номерних знаках візуальний елемент дозволить правоохоронним органам перевірити їхню відповідність вимогам. Кожен номерний знак міститиме дві літери "WW", три цифри та ще дві літери, причому термін дії буде праворуч.

Візуально "рожевий" номер виглядає не більш помітно від "білого", але ось дата закінчення терміну дії дає підказку. Скриншот: Авто24

Після цієї дати водії повинні будуть замінити номер на постійний. Не змінив – отримай щедрий "лист щастя"

Це дозволить поліції швидше виявляти недійсні реєстрації, а водіям – уникнути штрафів та адміністративних помилок.