Кому во Франции будут выдавать "розовые" номера

Внедрение розовых номерных знаков должно улучшить видимость, облегчить проверки и уменьшить злоупотребления, связанные с обновлением номерных знаков. Осуществить нововведение побудили многочисленные факты чрезмерного использования временных номерных знаков.

По сообщению инициаторов нововведения из Ассоциации "40 миллионов автомобилистов" (40 millions d'automobilistes), новое решение будет применяться к новым, импортированным и тестовым транспортным средствам.

Ожидается, что эта реформа сделает национальную систему регистрации более быстрой и эффективной, а также предоставит полиции более действенный инструмент правоприменения.

Когда начнут выдавать

С первого квартала 2026 года все только зарегистрированные транспортные средства во Франции должны будут иметь розовые номерные знаки. Новые маркировки будут отличаться кодом "WW" и видимой датой окончания срока действия. Новые номерные знаки должны положить конец хаосу и злоупотреблениям временными регистрациями.

Ожидается, что решение будет охватывать до 460 000 автомобилей в год. Визуально розовый цвет с датой призван обеспечить лучшую видимость издалека и помочь властям быстро идентифицировать транспортные средства, срок регистрации которых вскоре закончится. Поэтому дорожные проверки станут более эффективными, а система – прозрачной.

Вот так выглядит нынешний временный номерной знак с белым фоном (вверху), а так он будет выглядеть на розовом фоне (внизу). Скриншот: Авто24

Возможная путаница

Временные номерные знаки "WW" выдаются Национальным агентством по вопросам безопасного владения автомобилем на срок от 4 до 6 месяцев, именно столько же нужно для выдачи свидетельства о регистрации владельцам новых или импортируемых транспортных средств.

Хотя они имеют срок действия, которого нужно придерживаться, эти номерные знаки часто используются и дольше. Визуально невозможно проверить, действительна ли временная дата.

Упомянутая организация "40 Million Motorists" (40 millions d'automobilistes) обнаружила еще одну проблему. Поскольку временные номерные знаки начинаются на "WW", количество возможных комбинаций ограничено.

Поэтому номера повторно используются в среднем каждые 14 месяцев. Это проблема, если учесть, что в 2023 году во Франции ездило почти 460 000 транспортных средств с временной регистрацией.

Срок действия указан на номерных знаках

"Это означает, что если водитель не изменит свои временные номерные знаки по истечении установленного законом срока, тот же номер может быть переприсвоен другому транспортному средству позже. Таким образом, новый владелец рискует получить штрафы предыдущего владельца", – объясняют в упомянутой организации.

А уже в июле за такой знак владельцу прилетит "письмо счастья", потому что здесь и радар зафиксирует указанную дату (дедлайн в июне 2026 года), и полицейский издалека заметит. Скриншот: Авто24

Именно для того, чтобы положить конец подрывающему доверие к системе регистрации, Ассоциация выступила инициатором введения новой формы временных регистрационных знаки.

Временный номер, который используется повторно каждые 14 месяцев, поэтому будет в дальнейшем "чистым". Этот номер отштампуют другому владельцу.

Будет видно издалека

На этих розовых номерных знаках визуальный элемент позволит правоохранительным органам проверить их соответствие требованиям. Каждый номерной знак будет содержать две буквы "WW", три цифры и еще две буквы, причем срок действия будет справа.

Визуально "розовый" номер выглядит не более заметно от "белого", но вот дата окончания срока действия дает подсказку. Скриншот: Авто24

После этой даты водители должны будут заменить номер на постоянный. Не сменил – получи щедрое "письмо счастья"

Это позволит полиции быстрее выявлять недействительные регистрации, а водителям – избежать штрафов и административных ошибок.