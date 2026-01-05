Рожеві автомобільні номери тепер узаконено

Під цю процедуру потрапляють машини в очікуванні остаточної реєстрації та ті, що зареєстровані за кордоном та чекають реєстрації у Франції (WW). Усі вони повинні будуть мати номерні знаки з рожевим фоном.

Про це ще наприкінці осені почали нагадувати в МВС Франції, розповідати в ЗМІ. Не обійшла цю тему й futura-sciences.com, експерти якої зазначають, що це зробить такі транспортні засоби легшими для ідентифікації та моніторингу.

Що запроваджено

На нових номерних знаках замість регіонального ідентифікатора та номера відділу відображатиметься місяць і рік закінчення терміну дії. Таким чином новий колір на номерних знаках зробить техніку з тимчасовою реєстрації більш помітною, а термін дії – зрозумілим.

До цього закликають звикати як автолюбителів, так і професіоналів. Експерти погоджуються, що Міністерство внутрішніх справ Франції запровадило просту, але важливу зміну: тимчасові номерні знаки стануть яскраво-рожевими з чорними літерами і їх буде краще видно.

Тепер термін дії вказано з правого боку, що полегшує перевірку, коли транспортний засіб стоїть або перебуває в русі. Скриншот: Авто24

Яких машино це стосується

Йдеться про дві категорії: номерні знаки WW для використання під час очікування остаточної реєстрації та номерні знаки W для автопарків професійного використання. Так що нові номерні знаки можна зчитати одразу, не плутаючи їх зі звичайними номерними знаками.

Така видимість є ключовим фактором безпеки та боротьби з шахрайством. Як результат, агенти та водії заощаджують час, а ситуації з високим рівнем ризику виявляються швидше: чіткий кольоровий код, видима дата – читається швидшко та справедливо.

У яких випадках ця норма діє

Звісно, це станеться тоді, коли власники чекають на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу після нещодавньої покупки чи імпорту – вони отримають рожеві номерні знаки, коли видається тимчасова реєстрація. Таким чином, перехідний період залишається чітко визначеним та ідентифікованим.

Основні прикмети ідентифікації:

Колір – яскраво-рожевий, легко читається здалеку;

Гарнітура – контрастні чорні символи;

Кінець терміну дії – позначається праворуч;

Типи – WW та W;

Розклад – підвищена видимість з січня.

Як розпізнати новий тимчасовий номерний знак

На перший погляд яскраво-рожевий відтінок виділяється з натовпу. Він стає звичним орієнтиром для водіїв, поліції та жандармерії. Їх зчитування більше не вимагає особливих зусиль. Тимчасовий номерний знак WW яскраво-рожевий з чорними літерами та терміном дії правору.

Формат залишається стандартним і відповідає розмірам класичних номерних знаків як спереду, так і ззаду. Більше того, індикацію дійсності можна прочитати, не наближаючись до автомобіля. Коротше кажучи, візуальна відповідність поєднується зі зручністю використання.

Ось так виглядав тимчасовий номерний знак з білим фоном у попередній версії (вгорі), і так він виглядає на рожевому тлі (внизу) в діючій з 1 січня ц.р. формі. Скриншот: Авто24

Контроль, штрафи та страхування

Цей колірний код допомагає ідентифікувати прострочені або неактуальні дозволи. Як наслідок, керування транспортним засобом з недійсним тимчасовим номерним знаком може призвести до штрафів та проблем зі страховкою.

З цими рожевими номерними знаками поліція може швидше перевірити стан транспортного засобу. Тож мати під рукою підтверджуючі документи не буде зайвим, щоб довести, що ви вчинили правильно.

Щоб уникнути неприємностей та недорозумінь, то перед виїдом знавці радять перевірити кінцеву дату, вказану праворуч на номері. Таким чином, можна скоригувати свої маршрути та випередити подання заявки на отримання остаточного документа про реєстрацію транспортного засобу.