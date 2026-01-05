Розовые автомобильные номера теперь узаконены

Под эту процедуру попадают машины в ожидании окончательной регистрации и те, что зарегистрированы за рубежом и ждут регистрации во Франции (WW). Все они должны будут иметь номерные знаки с розовым фоном.

Об этом еще в конце осени начали напоминать в МВД Франции, рассказывать в СМИ. Не обошла эту тему и futura-sciences.com, эксперты которой отмечают, что это сделает такие транспортные средства более легкими для идентификации и мониторинга.

Что введено

На новых номерных знаках вместо регионального идентификатора и номера отдела будет отображаться месяц и год окончания срока действия. Таким образом новый цвет на номерных знаках сделает технику с временной регистрации более заметной, а срок действия – понятным.

К этому призывают привыкать как автолюбителей, так и профессионалов. Эксперты соглашаются, что Министерство внутренних дел Франции ввело простое, но важное изменение: временные номерные знаки станут ярко-розовыми с черными буквами и их будет лучше видно.

Теперь срок действия указан с правой стороны, что облегчает проверку, когда транспортное средство стоит или находится в движении. Скриншот: Авто24

Каких машин это касается

Речь идет о двух категориях: номерные знаки WW для использования во время ожидания окончательной регистрации и номерные знаки W для автопарков профессионального использования. Так что новые номерные знаки можно считать сразу, не путая их с обычными номерными знаками.

Такая видимость является ключевым фактором безопасности и борьбы с мошенничеством. В результате, агенты и водители экономят время, а ситуации с высоким уровнем риска выявляются быстрее: четкий цветной код, видимая дата – читается быстро и справедливо.

В каких случаях эта норма действует

Конечно, это произойдет тогда, когда владельцы ждут свидетельство о регистрации транспортного средства после недавней покупки или импорта – они получат розовые номерные знаки, когда выдается временная регистрация. Таким образом, переходный период остается четко определенным и идентифицированным.

Основные приметы идентификации:

Цвет – ярко-розовый, легко читается издалека;

Гарнитура – контрастные черные символы;

Конец срока действия – обозначается справа;

Типы – WW и W;

Расписание – повышенная видимость с января.

Как распознать новый временный номерной знак

На первый взгляд ярко-розовый оттенок выделяется из толпы. Он становится привычным ориентиром для водителей, полиции и жандармерии. Их считывание больше не требует особых усилий. Временный номерной знак WW ярко-розовый с черными буквами и сроком действия права.

Формат остается стандартным и соответствует размерам классических номерных знаков как спереди, так и сзади. Более того, индикацию действительности можно прочитать, не приближаясь к автомобилю. Короче говоря, визуальное соответствие сочетается с удобством использования.

Вот так выглядел временный номерной знак с белым фоном в предыдущей версии (вверху), и так он выглядит на розовом фоне (внизу) в действующей с 1 января с.г. форме. Скриншот: Авто24

Контроль, штрафы и страхование

Этот цветовой код помогает идентифицировать просроченные или неактуальные разрешения. Как следствие, управление транспортным средством с недействительным временным номерным знаком может привести к штрафам и проблемам со страховкой.

С этими розовыми номерными знаками полиция может быстрее проверить состояние транспортного средства. Поэтому иметь под рукой подтверждающие документы не будет лишним, чтобы доказать, что вы поступили правильно.

Чтобы избежать неприятностей и недоразумений, то перед выездом знатоки советуют проверить конечную дату, указанную справа на номере. Таким образом, можно скорректировать свои маршруты и опередить подачу заявки на получение окончательного документа о регистрации транспортного средства.