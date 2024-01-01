Які нові автомобілі українці купили в квітні: рейтинг

Більшість нових легковиків (96,9%, 5570 шт.), були імпортованими із-за кордону. Частка легковиків, виготовлених в Україні склала 3,1% (179 шт.), стверджують експерти Інституту досліджень авторинку.

До речі наскільки подешевшали електромобілі в Україні

Серед марок найбільше на першу реєстрацію було подано легковиків з емблемами Toyota, Volkswagen Skoda та Renault. Ось Топ-10 виробників за підсумками квітня поточного року:



Топ-10 виробників нових легковиків, квітень 2025 р. Графік ІДА



З-поміж окремих моделей, подібно як і торік, найчастіше автосалони покидали Renault Duster та Toyota RAV4. Вже традиційно до першої десятки переважно потрапляють переважно кросовери.



Топ-10 моделей нових легковиків, квітень 2025 р. Графік ІДА

Серед нових легковиків, що були зареєстровані як такі, що виготовлені в Україні (кількісно вони включені до загального рейтингу), лідером у першому кварталі став кросовер Skoda Karoq (93 шт.), який випускають на закарпатському заводі «Єврокар». Друге місце у продукції того ж підприємства — Skoda Octavia (23 шт.).

Третя позиція у Toyota RAV4 (9 шт.), які пройшли переобладнання. Наступні сходинки розподілили між собою переобладнані місцевими підприємствами під різні спеціальні цілі (на замовлення поліції, медслужб тощо) легкові автомобілі.