Які послуги у сфері перевезень оцифрувала Державна служби з безпеки на транспорті

Два роки тому ця структура була між двох вогнів. Тоді з одного боку різке зростання попиту на вантажні та пасажирські автомобільні перевезення вимагало пошуку нових рішень задля задоволення потреб перевізників та економіки країни.

На іншій стороні бюджету Укртрансбезпеки заледве вистачало базових функцій в наданні публічних послуг та здійсненні державного нагляду.

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Ось тоді, як у своєму блозі розповідає очільник Державної служби України з безпеки на транспорті (ДСБТ) Євген Зборовський, вперше у цій структурі почали створювати власну ІТ-команду розробників. Як результат, "проведення в цифрі прозорого конкурсу з розподілу дозволів ЄКМТ вже два роки дозволяє нам уникати порушень і звинувачень у зловживаннях".

Завдяки впровадженню цифрових рішень в роботі Укртрансбезпеки державний бюджет вже отримав понад 1 мільярд гривень!

Витяг з публічного звіту голови ДСБТ Євгена Зборовського за 2023 рік. Скриншот: Авто24

Скажімо, електронний кабінет відкриття міжнародного маршруту розроблено Укртрансбезпекою як складову амбітного проєкту з реформи міжнародних пасажирських перевезень, що реалізує Міністерство інфраструктури.

Пасажир зможе скористатися маршрутами, які відповідають його нинішнім потребам. Великим плюсом для усіх сторін є те, що в Електронному кабінеті значно спрощено процедуру подачі документів. А час на відкриття нового маршруту складає 14 днів, замість кількох місяців. В окремих випадках перевізнику доводилося чекати до одного року.

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За таким же принципом впорядкування працює проєкт “єІнспектор”. Тут все просто: в планшеті інспектора зʼявився чек-лист перевірки з чітким переліком пунктів для кожного виду перевезень. Жодних додаткових вимог. Планшети інспекторів інтегруються із базою даних Служби.

У разі виявлення порушення інспектор складає електронну постанову, що доступна для перевірки та контролю дій інспектора. Її неможливо редагувати або “загубити”. Перевізник онлайн зможе побачити, що його транспортний засіб було перевірено і наслідки такої перевірки – акт про порушення та наявність штрафу, або те, що порушень не виявлено.

Ось такі орієнтири взяла на 2024 рік ДСБТ. Скриншот: Авто24

На рахунку розробників Укртрансбезпеки чимало й інших гарних напрацювань. Сюди варто віднести проєкт "Безпека пасажирських перевезень" щодо боротьби з нелегальними перевізниками. Вже оцифровано 1383 міжнародних регулярних автобусних маршрутів та 1933 міжобласних маршрутів. Там зібрано лише легальні перевізники, які сплачують податки та дбають про безпеку пасажирів.

Як зазначає керівник, усі проєкти Укртрансбезпеки утворюють екосистему цифрових сервісів, де кожен елемент доповнює інший, що в результаті дозволяє скоротити час надання послуг з місяців до годин, а процедури контролю звести до мінімуму.