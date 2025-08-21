Які сідлові тягачі купують українські перевізники

Впродовж липня 2025 року українці сумарно придбали 1044 нових та вживаних сідлових тягачів. Цей показник на 46,3% менший у порівнянні з результатами аналогічного періоду 2024 року, але на 1,9% більший відносно червня цього року, стверджують експерти Інституту досліджень авторинку.

Структура цього сегмента наступна: частка внутрішніх перепродажів склала 57,4% (599 шт.), імпорту вживаних сідлових тягачів — 35,0% (365 шт.). Загальна частка «траків» з пробігом при цьому склала 92,3%. Новими придбали 7,7% сідлових тягачів, що в кількісному вимірі дорівнює 80 шт. такої техніки.

Динаміка ринку сідлових тягачів в Україні, 2024-2025

За окремими підсегментами порівняльна динаміка ринку сідлових тягачів виглядає так:

Внутрішні перепродажі: +3,6% M-M, −48,0% Y-Y

Імпорт вживаних: +0,3% M-M, −38,8% Y-Y

Імпорт нових: −3,6% M-M, −59,0% Y-Y

Найпопулярнішим сідловим тягачем на внутрішньому ринку в Україні впевнено залишається DAF XF. Угод щодо купівлі-продажу цієї моделі було укладено 166 шт. Друге місце за кількістю у MAN TGX, 75 шт., третє у Volvo FH, 62 шт.

У червні 2025 року першість серед «пригнаних» тягачів здобув DAF XF, який поповнив наш автопарк у кількості 91 шт. На другій сходинці MAN TGX, чий підсумок 87 перших реєстрацій. На третій позиції Volvo FH з результатом 44 траки.

Серед нових моделей сідлових тягачів українські перевізники найчастіше купували Volvo FH — цей тягач розійшовся у кількості 21 шт. Друге місце у цій категорії отримав Renault T-series з підсумком 12 нових машин. Третя позиція у Scania R-series з результатом 11 тягачів.