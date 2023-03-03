Топ-15 найпопулярніших моделей, які «приганяли» з-за кордону у лютому.

Як і серед внутрішніх перепродажів, рейтинг «свіжопригнаних» вживаних легковиків очолив бренд Volkswagen. Таких автомобілів у лютому зареєстрували 2,5 тис., що склало 19,2% від загальної кількості.

Друге місце зайняв бренд Renault із часткою 11% (1,5 тис.), повідомляє Інститут досліджень авторинку. На третьому місці розмістилася Skoda (7,8% і 1 тис. шт.). На 4 місці із часткою 7,2% (1 тис.) опинився Ford. Бренд Nissan зайняв п’яте місце (5,9%, 0,8 тис. шт.).



Найпопулярніші бренди серед імпортованих вживаних легковиків, лютий 2023 року

До речі які нові автомобілі купували у лютому

Лідером «свіжопригнаних» легковиків з пробігом залишається Volkswagen Golf. У лютому таких привезли 811 шт.

На другому місці розмістилася Skoda Octavia (671 шт.), а на третьому — Volkswagen Passat (626 шт.).

Renault Megane (596 шт.) посів четверте місце, а закриває першу п’ятірку Renault Scenic (439 шт.).



Топ-15 найпопулярніших імпортних авто з пробігом, лютий 2023 року