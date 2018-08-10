Одним лише Eclipse Cross японці не обмежаться. На черзі ще одне знакове ім'я марки, котре змінить сегмент.

Модельний ряд Mitsubishi в Україні сьогодні складається виключно з кросоверів та позашляховиків. В нас доступно лише 7 моделей з 23 представлених у Японії. Та навіть на батьківщині марки немає жодного спорткара. Часи спортивних купе 3000GT і Eclipse минули, Lancer Evolution теж у минулому, бал правлять кросовери.

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У інтерв’ю виданню Auto Express головний операційний директор Mitsubishi у Європі – Тревор Манн, розповів, що назву Lancer компанія збирається використати для нового кросовера. Оскільки сегмент SUV усе ще досить активний у США та Європі та шалено популярний в Китаї, японці зробили ставку саме на кросовер.

Фото: Авторський рендер Mitsubishi Lancer Cross / Tigran Lalayan/Behance

Поки компанія веде розробку кросовера, що стане новим “Лансером”, графічний дизайнер Тігран Лалаян вже встиг створити його образ, спираючись на дизайн останніх моделей та концептів марки. Вийшло доволі реалістично, а головне – така машина справді не посоромила б уславлене ім’я Lancer. Сподіватимемось, японці готують нам щось схоже.

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