Керівник підрозділу N розповів, чого чекати від гарячих Hyundai.

Раніше вже звучали заяви про те, що корейські “енки” будуть гідними конкурентами німецьким “емкам” та “ер-ескам”, однак без конкретики. Тепер же компанія Hyundai презентувала філософію і бачення свого спортивного бренду N. І не деінде, а у цитаделі суперника – на легендарному Нюрбургрінгу.

Віце-президент Hyundai Томас Шемера та глава “Підрозділу випробувань і розробки автомобілів Hyundai з підвищеними динамічними характеристиками” Альберт Бірманн представили філософію і стратегію розвитку бренду N.

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Hyundai Motor неодноразово підкреслювала, що одним із стратегічних завдань компанії є розробка надпотужних автомобілів, які відповідають високим стандартам якості, продуктивності і керованості. Цим і займаються фахівці “Підрозділу випробувань і розробки автомобілів Hyundai з підвищеними динамічними характеристиками” – він же N.



Фото: Hyundai i30 N (на передньому плані) / Hyundai

У назві бренду N поєднуються два важливих елементи. По-перше, район Нам'янг в Південній Кореї, де розташований глобальний центр досліджень і розробок Hyundai – саме там народився перший N-автомобіль. По-друге, гоночний трек Нюрбургрінг у Німеччині, де розташований Технічний центр Hyundai. Нарешті, сам логотип N також є графічним зображенням класичного гоночного віражу.

“Наші моделі i30 N, Veloster N та i30 Fastback N мають однаковий ген спортивності і досконало відточеної динаміки водіння. Вони оснащені прогресивними технологіями і відрізняються яскраво вираженим спортивним дизайном. Компанія Hyundai завжди приймає нові виклики і не боїться експериментувати, щоб, в результаті, надати нашим покупцям досконалий продукт. Ми працюємо не для того, щоб просто будувати автомобілі, ми хочемо створювати емоції, почуття і бажання”, – зазначив Томас Шемера.

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Нагадаємо, суббренд N існує з 2015 року, однак до цього часу – лише у професійному автоспорті: Чемпіонаті світу з ралі WRC, серії VLN, TCR International, Pirelli World Challenge та перегонах 24 години Нюрбургрінга.

Наразі лінійка моделей N представлена хетчбеками i30 N та Veloster N, які відрізняються спортивним характером та агресивнішим зовнішнім виглядом. До кінця цього року компанію їм складе ще одна модель – i30 Fastback N, випробування якого наразі завершуються на Нюрбургрінгу.

Фото: Автомобілі Hyundai N на треку Нюрбургрінг / Hyundai

Hyundai також пропонуватиме автомобілі серії N Line – зовсім як S та S-Line у Audi. Першим таку ліврею отримає хетчбек i30 N Line, котрий надійде у продаж в серпні 2018 року.

Перші результати продажів автомобілів бренду N у Європі та Азії перевершили всі очікування: за шість місяців 2018 року був продано 3000 хетчбеків i30 N, причому перші 100 автомобілів з лімітованої серії i30 N First Edition були розпродані в Німеччині протягом 48 годин.

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