У списку фіналістів рейтингу RJC були Honda CR-V, Honda Clarity Hybrid, Mazda CX-8, Mitsubishi Eclipse Cross, Subaru Forester та Nissan Serena e-POWER.

Спілка журналістів та оглядачів Японії оголосила переможця щорічного рейтингу “Автомобіль року” – RJC Car Of The Year 2019.

Рейтинг проводиться з 1990 року Асоціацією автомобільних журналістів та оглядачів Японії з 1990 року – Automotive Researchers' and Journalists' Conference of Japan (RJC). Експерти називають переможців у кількох номінаціях, головною з яких є “Автомобіль року” для машин японських брендів.

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Для визначення автомобіля року фахівці вивчили японські моделі, представлені на ринку країни в період з 1 листопада 2017 року по 31 жовтня 2018 року. Фахівці визнали, що їм було нелегко визначитися з переможцем, адже головні номінанти є сучасними якісно виробленими автомобілями з передовими технологіями.

Головний приз цього року дістався Mitsubishi Eclipse Cross. Експерти пояснюють, що віддали лаври йому, оскільки кросовер має яскраву зовнішність, відмінні ходові якості та збалансоване управління, завдяки технології повноприводної трансмісії Super All-Wheel Control (S-AWC).



Фото: Mitsubishi Eclipse Cross / Mitsubishi

Для Mitsubishi ця перемога у конкурсі була довгоочікуваною, оскільки останнього разу бренд був удостоєний цієї нагороди у 2007 році за кей-кар Mitsubishi i.

Нагадаємо, Mitsubishi Eclipse Cross являє собою компактний кросовер з 1,5-літровим бензиновим турбодвигуном потужністю у 163 к.с. Він агрегатується з 6-швидкісною механічною або автоматичною трансмісією зі спортивним режимом. Вартість Eclipse Cross в Україні становить від 680 тисяч гривень.

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