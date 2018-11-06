Автономний шаттл Gacha представлять у березні наступного року у Гельсінкі.

Японська компанія Muji разом з фінською Sensible 4 створили, як заявляється, перший автономний автобус для роботи у надскладних кліматичних умовах.

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Автономний бус зможе вийти на маршрут в трьох фінських містах вже через кілька місяців після презентації. Його творці сподіваються за два роки вийти на масове виробництво таких транспортних засобів.



Фото: інтер’єр безпілотного автобуса Muji Gacha / Аutogeek

Фінська фірма Sensible 4 забезпечила Gacha софт, необхідний для нормального функціонування робо-буса при сильному дощі, тумані чи снігопаді. Решту ж роботи виконали спеціалісти компанії Muji. Шаттл Gacha оснащений системою з 4 лідарів, камерами кругового огляду, модемами 4G та 5G, а також GPS.

Muji Gacha вміщує 16 пасажирів, кабіна у нього відсутня. При цьому транспорт має досить компактні габарити: 4,5 метри у довжину, 2,4 – у ширину та 2,8 – у висоту. Заявлений запас ходу безпілотник становить 100 км.

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