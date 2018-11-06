Іспанці розповіли усе про свої плани нідерландському виданню Аutorai.

Seat готує нову мову дизайну своїх автомобілів і має намір розпочати з нового Leon. Іспанський бренд посилить позиції у сегменті трекових автомобілів та електрокарів. Нарешті у 2020 році від нього остаточно відокремиться марка Cupra.

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Раніше тестовий мул Seat Leon нового покоління вже втрапляв у об’єктиви кар-параці. На цих шпигунських фото від Motor1, нажаль, можна побічити лише обриси машини, а найважливіші деталі надійно приховані під камуфляжем. Скоріш за все, ще до прем’єри концепту нового Леон у Женеві весною наступного року, ті чи інші витоки розкриють зовнішність популярної моделі Сеат.

Фото: тестовий мул нового Seat Leon / Мotor1

Дизайнери марки підкреслюють “повноту”, яка замінить нинішні гострі лінії та грані автомобілів Seat. “Ми будемо відходити від концепції чітких кутів. Ми повинні бути більш відмінними від наших колег у VW Group”, – заявив дизайнер компанії Алехандро Месонеро-Романос у недавньому інтерв'ю Autocar.



Фото: плани бренду Cupra по модельному ряду до 2020 року / Аutorai

Тим часом Cupra – суббренд Seat, готується до кінця наступного року вивести на ринок нову модель. Виробник позначає її як Cupra Special Model – особлива модель Купра. І мова про серійний автомобіль, а не “ексклюзивний концепт, що буде випущений обмеженою серією”. До 2020 року у лінійці бренду буде вже 7 моделей.

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“Ми вже показали перші дві моделі: Seat Leon Cupra R та новий 300-сильний кросовер Cupra Ateca. На початку 2019 року ми покажемо Seat Leon Cupra R ST, а вже наприкінці – виведемо нову спеціальну модель Cupra. Мова не про концепт, а про модель, яку можна буде придбати. Буде це обмежена серія машин чи ні – не можу сказати. Та само, як і те, що це буде за машина”, – повідомив виданню Аutorai голова сектору комунікацій бренду Арно Хако.

Фото: концепт Cupra e-racer / Аutorai

Гібридизація відіграватиме важливу роль у майбутньому Cupra. Інженери підрозділу прагнуть здійснити електрифікацію силових агрегатів майбутніх моделей та готують повністю електричну Cupra. Однак це буде вже у наступному десятилітті, а до кінця нинішнього Cupra виведе на ринок ще три моделі: Cupra Leon, Cupra Leon ST та компактний кросовер Сupra CUV.

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