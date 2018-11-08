Після прийняття Верховною радою законів що регламентують доступне розмитнення вживаних автомобілів власники "євроблях", незадоволені ставками розмитнення, готуються оголосити бойкот.

Власники авто на іноземній реєстрації не задоволені прийнятим ставками розмитнення. Керівники громадської організації “Авто-Евро-Сила” закликали громаду утримуватись від незаконних дій. Крім того голова “Авто-Евро-Сила” Олег Ярошевич, який раніше обіцяв спалити свій Range Rover якщо законопроекти 8487 та 8488 будуть прийняті без поправок, поки що не виконав свою обіцянку.

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Учасники “Авто-Евро-Сила” планують бойкотувати підприємства всіх 250 депутатів які голосували за законопроекти 8487 без поправок. Крім того керівники “Авто-Евро-Сила” готують звернення до президента України з вимогою ветувати прийнятий верховною радою закон.