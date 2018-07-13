Акція протесту власників авто на іноземній реєстрації закінчилась перемогою. Майже всі їх вимоги виконані. Активісти розїжаються.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман публічно пообіцяв не приймати репресивних мір що до власників авто на іноземній реєстрації. “Ніяких репресій не буде, ми вас захистимо і не дамо в образу” підкреслив Гройсман.

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Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроекти авторства народного депутата Ніни Южаніної (№8487 та №8488), що знижують ставки розмитнення автомобілів. Ставки вказані в цих законопроектах не влаштовують багатьох “євробляхерів” - тому саме вони стануть предметом дискусій в ході підготовки законопроектів до другого читання.