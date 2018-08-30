В неї є двигуни! Щоправда потужності у моделі з конструктора набагато менше.

Потужність Lego-Chiron становить 5,3 кінські сили, зате замість бензинового W16 у Lego Technic Bugatti Chiron більше 2 тисяч маленьких електро-моторчиків.

Два місяці тому найбільший виробник конструкторів у світі представив нову модель з колекції Lego Technic – 56-сантиметрову модель Bugatti Chiron за $350. Та цього виявилось замало і ось перед нами повнорозмірна модель французького гіперкара, що навіть може їхати своїм ходом.

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Усі деталі, за винятком колес, шин та шильдиків Bugatti, зробленів з елементів конструктора Lego. Навіть функціональні гальма зроблені з “кубиків лего”! У наборі понад 1 млн деталей 339 різних форм, важить така “іграшка” майже півтори тонни (усього на півтонни менше за реальну машину), а для складання кільком (дуже терплячим) людям знадобилось 13438 годин.

Фото: Lego Technic Bugatti Chiron / Lego

Та що вражає ще більше, так це функціональнісь моделі. Lego-Chiron оснащений 2304 моторами Lego Power Function, котрі разом продукують близько 5 кінських сил. Lego каже, що з такою потужністю машина може їхати зі швидкістю до 20 км/год. Прилади, передні фари та ліхтарі іграшкового автомобіля світяться, а ззаду, як і в реального гіперкара, є висувний спойлер.

Якщо і це вас не вражає, тоді перейдемо до десерту: вартості набору Lego Technic для будівництва такого Bugatti Chiron. Якщо ви не в курсі, Lego має досить зрозуміле ціноутворення – кожен блок конструктору коштує близько 10 центів, тож вартість такої моделі, якби фірма вирішила продавати її у магазинах, становила б більше 100 тисяч доларів. Та не забувайте про вартість оригінальних колісних дисків з унікальними шинами...

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