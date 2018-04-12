Рідкісні старовинні автомобілі виставив нідерландський приватний музей Den Hartogh. Величезна колекція налічує понад 200 Фордів і Лінкольнів початку минулого століття і більше 50 мотоциклів.

Зазвичай ми чуємо про те, що на аукціон виставлено той чи інший унікальний автомобіль, деколи трапляються невеликі колекції з кількох авто, від яких власники вирішили позбутись, з тих чи інших причин. Але цілий музей раритетних автомобілів, виставлений на продаж – це щось нове.

Нещодавно ми писали про те, що з аукціону буде продана колекція автомобілів видатного Керролла Шелбі, та музей з Нідерландів розпродує вдесятеро більшу колекцію, причому переважна більшість експонатів голандського музею вже давно відсвяткували свою соту річницю. Найстаріший автомобіль у колекції – Ford Model A 1903 року випуску.

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Мова йде про приватний музей Den Hartogh. Неофіційно Den Hartogh Ford Museum вважається найбільшим зібранням автомобілів Форд у світі. Його експозиція нараховує майже триста експонатів.

Музей був створений голандцем П’єтом Ден Гартогом. Він почав збирати автомобілі Ford у 1956 році, коли купив свій перший автомобіль Ford. Колекція повільно зростала до сьогоднішнього розміру, оскільки голландець хотів мати кожну з моделей Ford, що коли-небудь були випущені. До 1990 року автомобілі радували лише самого колекціонера, але його дружина запропонувала П’єту виставити їх на огляд публіки – тоді й з’явився музей.

Фото: Експозиція Den Hartogh Ford Museum / Bonhams

"Колекція Ден Гартога є легендарною і знана по всій Європі. Вона багато років була об’єктом паломництва для любителів Ford", – сказав Руперт Баннер, керівник департаменту автомобілів аукціону Bonhams.

Торги будуть проведені 23 червня цього року аукціонним будинком Bonhams. Цікаво, що усі лоти вистевлені без резерву – це означає, що вони будуть продані за набільшу запропоновану ціну, навіть якщо вона становитиме 1 долар. Здається, для небагатих колекціонерів Ford це той самий шанс, який випадає раз у житті.

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