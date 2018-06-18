В машину встановили 2-літровий мотор, коробку-автомат, гальма від Lexus та 20-дюймові диски.

Незвичайний ЗАЗ-968М з’явився в Барнаулі (РФ). Білий автомобіль 1991 року випуску був серйозно перероблений.

Власник замінив йому двигун – замість старого з повітряним охолодженням встановив 2-літровий 150-сильний від Honda Torneo – аналога європейського Accord. Від цього ж авто взяли передню підвіску та автоматичну коробку передач. Деякі деталі були взяті з Toyota Vitz, гальма - від Lexus RX330.

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Задля встановлення більших коліс арки коліс розширили. Спочатку власник поставив 18-дюймові диски, а згодом – 20-дюймові. Завдяки таким колесам ЗАЗ має солідний вигляд. Також серйозно було перероблено салон.

Дивіться відео хот-рода ЗАЗ-968М:

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