За купівлю підроблених прав можна понести кримінальну відповідальність

Кіберполіція України спільно з Головним сервісним центром МВС попереджають громадян про кримінальну відповідальність за замовлення та використання підроблених документів на транспортні засоби та посвідчень водія. У відомствах наголошують: так звані «послуги без черг та іспитів», які масово рекламуються в інтернеті та месенджерах, є не спрощеною альтернативою державним сервісам, а прямим порушенням закону.

За даними правоохоронців, у соціальних мережах, Telegram-каналах і на онлайн-майданчиках регулярно з’являються пропозиції «допомоги» з оформлення посвідчень водія, техпаспортів, номерних знаків або документів для розмитнення авто. Усі ці послуги належать до виключної компетенції сервісних центрів МВС і не можуть надаватися жодними посередниками.

Як працюють незаконні схеми

Кіберполіція системно відстежує діяльність таких «посередників», фіксуючи цифрові сліди в мережі, переписку з клієнтами та фінансові операції. Під час розслідувань правоохоронці вилучають комп’ютерну техніку, підроблені бланки, голографічні елементи, готові фальшиві документи, а також обладнання для їх виготовлення.

У практиці кіберполіції вже є судові вироки щодо осіб, які замовляли фальшиві посвідчення водія через месенджери, передавали свої персональні дані третім особам, а згодом користувалися підробленими документами під час перевірок. Суди в таких справах визнавали винними не лише організаторів схем, а й «клієнтів», кваліфікуючи їхні дії як використання підроблених документів або пособництво підробленню.

Окрему увагу правоохоронці приділяють діяльності організованих злочинних груп. Зафіксовані випадки, коли через анонімні акаунти в соцмережах продавали фальшиві посвідчення водія, техпаспорти та документи для митного оформлення транспорту. Під час десятків обшуків у таких справах вилучали сотні бланків і готових підробок, а фігурантам обирали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Частина проваджень уже передана до суду з перспективою реального позбавлення волі.

Хто несе відповідальність

У Кіберполіції вважають: використання підроблених документів не може вважатися «необережністю» або «незнанням». Людина свідомо звертається до сторонніх осіб, передає власні персональні дані, отримує документ поза встановленою процедурою та використовує його як офіційний.

Окрім юридичних наслідків, водії з підробленими документами становлять підвищену небезпеку для інших учасників дорожнього руху та фактично підтримують тіньові схеми, які часто контролюються організованими злочинними угрупованнями.

Легальні документи

У Головному сервісному центрі МВС підкреслюють, що всі офіційні послуги — від складання іспитів і отримання посвідчення водія до реєстрації транспортних засобів та видачі номерних знаків — надаються виключно через сервісні центри МВС. Процедури є складними, регламентованими та передбачають перевірку інформації в державних реєстрах.

Будь-які «альтернативні» пропозиції несуть подвійний ризик: втрату грошей і персональних даних, а також загрозу стати фігурантом кримінального провадження. Правоохоронці наголошують, що цифрові сліди та фінансові транзакції з часом можуть стати доказовою базою у справах.