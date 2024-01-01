За останні три роки в Україну завезли люксових авто на 55 мільярдів гривень

Упродовж 2022–2024 років в Україну ввезли понад 12 тисяч дорогих автомобілів вартістю від 70 тисяч доларів. Загальна митна вартість усіх цих машин сягнула 55 мільярдів гривень. Про це як пише topgir.com.ua, повідомила народна депутатка Ніна Южаніна, посилаючись на дані, отримані від Державної митної служби.

Читайте також: У лютому за імпорт авто українці сплатили 47,7 млрд грн податків

Усього було зафіксовано 12 090 таких імпортів. З них:

7999 авто — вартістю від 70 до 100 тисяч доларів

3872 — від 100 до 200 тисяч доларів

219 — дорожче ніж 200 тисяч доларів

Кількість представницьких авто, які заїжджають в країну, зростає з року в рік:

у 2022 — 2300 машин,

у 2023 — 4852,

у 2024 — вже 4938.

Цікава деталь: лише за минулий рік в Україну завезли майже тисячу преміальних автомобілів на батарейках. Загальна вартість цих “електричок” — близько 90 мільйонів доларів. І хоча сума вражаюча, до бюджету з них не надійшло жодної гривні ПДВ — діюче законодавство звільняє електромобілі від цього податку.

А от транспортний податок автовласники все ж сплачують. За січень-квітень 2025 року бюджет отримав 87,2 мільйона гривень — це на 12% більше, ніж за аналогічний період торік. Найбільше коштів зібрано в Києві (26,5 млн грн), Дніпропетровській (8 млн) та Одеській (7,6 млн) областях.