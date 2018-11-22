Спікер Верховної Ради Андрій Парубій підписав законопроекти №8487 і №8488, прийняті Парламентом у другому читанні 8 листопада.

Підписані законопроекти спрямовані в канцелярію Адміністрації президента, - повідомляється на сайті ВР.

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Нагадаємо, що вчора депутати розглядали постанови про скасування прийнятих законів, але не підтримали їх. Таким чином, подальший процедурний рух законопроектів №8487 і №8488 розблоковано і тепер залишився лише один етап - підпис президента України, або вето.

Законопроект №8487 про внесення змін до Податкового кодексу щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів викликав невдоволення у користувачів автомобілів європейської реєстрації.

20 і 21 листопада вони організували пікети і блокади ряду автомобільних доріг з вимогою повернутися до перегляду даного законопроекту і врахувати їх вимоги. Однак, після того, як депутати не підтримали постанови про повернення цих законів для доопрацювання, пікети припинилися синхронно. До вечора 21 листопада всі дороги були розблоковані і протестні акції згорнуті.

Ймовірно, користувачі авто на іноземній реєстрації, яким не до вподоби нові правила розмитнення будуть вимагати вето президента. Тому поки що питання доступного розмитнення остаточно не вирішене.