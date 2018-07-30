Кремезні чоловіки, великі колеса і сльози радості...

Хто сказав, що чоловіки завжди приховують свої почуття? Ці здоров’яки не бояться казати один одному про свою братську любов та проявляти її прилюдно.

Таноай Рід – сценічний двійник відомого актора Дуейна Джонсона на прізвисько Скеля. Ми знаємо його за такими фільмами, як “Король скорпіонів”, “Doom”, “Форсаж 5/6/7/8”, “Геракл” та іншими. З 2002 року його дублером на знімальному майданчику виступає двоюрідний брат Дуейна – самоанець Таноай Рід. До речі, його ім’я у перекладі з маорі означає “більший”.

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SURPRISE! I love handing over keys I love you brother and enjoy your new truck! Over the course of my career, my stunt double (and cousin) Tanoai Reed @samoanstuntman has broken multiple bones, severed tendons, torn ligaments & just been an overall dominating bad ass achieving several “Stuntman of the Year” honors. All done with one goal in mind - deliver the best movie possible to the world. I had this custom pick up truck delivered just in time to surprise him (he’s still recovering from a stunt injury) while we give what he thought was going to be an interview about our careers together. As you’ll see the moment I put my hands on my hips, that’s the drivers cue to pull away and reveal the big surprise. Not only does Tanoai represent our family and my career with relentless commitment and passion. He also represents an entire Hollywood stunt community that is truly the backbone of our business. Love you uso and thank you for the blood, sweat, tears and years. We’re just getting started. Enjoy your new truck! #LetsRoll 🤟🏾

Допис, поширений therock (@therock)


Просто так, без усіляких причин, великий добряк Дуейн Джонсон вирішив вшанувати свого брата й помічника гарним подарунком – новеньким тюнінгованим пікапом Ford F-150.

“Я люблю тебе брат, насолоджуюся новим пікапом!” – написав на своїй сторінці у Інстаграм Дуейн Джонсон. “Протягом моєї кар'єри, мій дублер (і двоюрідний брат) Таноай @samoanstuntman Рід багато разів ламав кістки, розривав сухожилля, розтягував зв’язки, а недавно здобув кілька нагород у конкурсі “Каскадер року”. І усе це – з єдиною метою: зробити кожен фільм видовищним. Брат усе ще відновлюється після чергової травми, а я тим часом замовив для нього цей пікап і він прибув вчасно, тож я влаштував йому сюрприз”, – продовжує Скеля. Наостанок актор написав: “Люблю свого брата і дякую за кров, піт, сльози і роки. Насолоджуйся новою машиною!”

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