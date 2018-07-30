Кремезні чоловіки, великі колеса і сльози радості...

Хто сказав, що чоловіки завжди приховують свої почуття? Ці здоров’яки не бояться казати один одному про свою братську любов та проявляти її прилюдно.

Таноай Рід – сценічний двійник відомого актора Дуейна Джонсона на прізвисько Скеля. Ми знаємо його за такими фільмами, як “Король скорпіонів”, “Doom”, “Форсаж 5/6/7/8”, “Геракл” та іншими. З 2002 року його дублером на знімальному майданчику виступає двоюрідний брат Дуейна – самоанець Таноай Рід. До речі, його ім’я у перекладі з маорі означає “більший”.

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Просто так, без усіляких причин, великий добряк Дуейн Джонсон вирішив вшанувати свого брата й помічника гарним подарунком – новеньким тюнінгованим пікапом Ford F-150.

“Я люблю тебе брат, насолоджуюся новим пікапом!” – написав на своїй сторінці у Інстаграм Дуейн Джонсон. “Протягом моєї кар'єри, мій дублер (і двоюрідний брат) Таноай @samoanstuntman Рід багато разів ламав кістки, розривав сухожилля, розтягував зв’язки, а недавно здобув кілька нагород у конкурсі “Каскадер року”. І усе це – з єдиною метою: зробити кожен фільм видовищним. Брат усе ще відновлюється після чергової травми, а я тим часом замовив для нього цей пікап і він прибув вчасно, тож я влаштував йому сюрприз”, – продовжує Скеля. Наостанок актор написав: “Люблю свого брата і дякую за кров, піт, сльози і роки. Насолоджуйся новою машиною!”

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