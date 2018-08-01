Можете уявити, що таке утнув голова BMW чи Toyota? Сам доставив вам замовлену машину. Навряд чи. А от екстравагантний дивак Ілон здатен на мить забути про свої статки, та перетворитись на кур'єра.

Чоловікові на ім’я Девін Скотт з каліфорнійського міста Плайа-Віста неймовірно поталанило: він не просто отримав свое замовлення з доставкою до будинку – новеньку Tesla Model 3 йому привіз сам генеральний директор компанії автовиробника.

Так, звичайно ж це лише гарний PR хід від Ілона Маска, однак чомусь раніше нікому з керівників багатомільярдних корпорацій не спадало на думку ось так “засвітитись у ЗМІ”. Нагадаємо, засновник і керівник “Тесли” заробляє 2,6 мільярди доларів на рік, однак з людьми завжди поводиться добре і не гребує спілкуванням з “простими смертними”.

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Фото: Devin Scott / Twitter

Місто Плайа-Віста розташоване поряд з заводом, де й була зроблена Tesla Model 3, замовлена Девіном Скоттом. Тож Ілону Маску не довелось сильно ущільнювати свій напружений розпорядок дня, аби здійснити цю доставку. У такий спосіб СЕО Tesla Motors хотів показати, що компанія робить усе можливе, аби замовники своєчасно отримували свої новенькі електрокари. Сподіваємось, Девін залишив кур’єру чайові.

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