Брутальна на вигляд саморобка викликала в експертів Авто24 певні сумніви щодо її доцільності. Але спочатку ми вирішили розібратися, що являє собою цей дивовижний виріб.

На перший погляд цей транспорт видається нагромадженням компонентів різного походження. Хоча досвід показує, наскільки буває оманливим перше враження.

Кабіну від польского Polonez Truck встановили на раму від позашляховика – але формально машина залишилася “Полонезом”

Першим впадає в око обрізок легкового кузову з невловимо знайомими обрисами. З-під цієї половинки знизу виглядають неначе пороги-відбійники від позашляховика. Колеса не ідентифікуються конкретно, але теж знайомі. Що ж це за диво?

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Все стало на свої місця, коли ми зазирнули у техпаспорт – так-так, цей дивовижний автомобіль його таки має! У документі написано, що це FSO Truck – тобто перед нами 1,0-тонний польський пікап на базі Polonez! Такий запис у техпаспорті фактично розв’язав українському водієві руки. Коли метал підгнив і пікав загрожував зламатися навпіл у місці з’єднання кабіни і напіврами (таке з ними траплялося частенько), власник вирішив проблему дуже просто. Він взяв кабіну пікапа і посадив її на шасі позашляховика типу Nissan Patrol чи Mitsubishi Pajero.

Polonez Truck (1992-2002) випускався із кількома типами вантажної платформи і продавався по всьому світу

Таким чином, формально машина залишилася “Полонезом”, оскільки VIN-код вибито на передній частині “полонезівського” кузову, під капотом (на бризковику) – а ця частина кузов залишилася на місці. А те, що рама виросла у довжину, простягнувшись з-під вантажної платформи вперед аж до бампера, експертів Сервісного центру не обходить: конкретні розміри рами ніде не фіксуються. Без суттєвих змін залишився і задній міст, жорсткий, нерозрізний, підвішений на ресорах, адже і у Polonez`а він був саме таким.

В оригіналі у Polonez Truck була коротка рама у задній частині і жорсткий ведучий міст на ресорній підвісці – спадщина від Fiat-125

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В такий спосіб машина з напіврамним компонуванням стала рамною, та ще й з потужною позашляховою трансмісією – повним приводом і зниженим рядом у трансмісії.

Даний екземпляр пікапа випущено у 2000 році, коли на заводі FSO (як і на ЗАЗі) господарювали корейці. Тому на кермі – емблема Daewoo

І попри все, залишилося кілька проблем, які можна всерйоз закинути автору проекту. По-перше, це просто огидна зовнішність саморобки. А по-друге, це дизельний 2,4-літровий двигун BMW М21, який аж ніяк не відповідає оригінальній комплектації.

Яким чином 2,4-літровий баварський дизель М21 потрапив під капот польського пікапа, знає лише його український власник

Одне слово, тепер підприємлива людина замість розвізного пікапчика, побудованого на базі модного колись легковика, має потужний рамний всюдихід із неабияким позашляховим арсеналом. До речі, зараз цей автомобіль продається, причому за вельми доступну ціну – менше 1000 зелених грошей.

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