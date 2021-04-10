Брутальная с виду поделка вызвала у экспертов Авто24 определенные сомнения относительно ее целесообразности. Но сначала мы решили разобраться, что представляет собой это удивительное изделие.

На первый взгляд этот транспорт выглядит нагромождением компонентов разного происхождения. Хотя опыт показывает, насколько бывает обманчиво первое впечатление.

Кабину от польского Polonez Truck установили на раму от внедорожника – но формально машина осталась “Полонезом”

Первым бросается в глаза обрезок легкового кузова с неуловимо знакомыми очертаниями. Из-под этой половинки снизу выглядывают вроде бы пороги-отбойники от внедорожника. Колеса не идентифицируются конкретно, но тоже, что называется, примелькались. Что же это за чудо?

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Все стало на свои места, когда мы заглянули в техпаспорт – да-да, этот удивительный автомобиль его таки имеет! В документе написано, что это FSO Truck – то есть перед нами 1,0-тонный польский пикап на базе легкового трехдверного Polonez! Такая запись в техпаспорте фактически развязала украинскому владельцу руки. Когда металл подгнил и пикап грозил сломаться пополам в мусте соединения кабины и полурамы (такое с ними случалось не только у нас), собственник решил проблему очень просто. Он взял кабину пикапа и посадил ее на шасси внедорожника типа Nissan Patrol или же Mitsubishi Pajero.

Polonez Truck (1992-2002) выпускался с несколькими типами грузовой платформы и продавался по всему миру

Таким образом, формально машина осталась “Полонезом”, поскольку VIN-код выбит на передней части “полонезовского” кузова, под капотом (на брызговике) – а эта часть кузова осталась на месте. А то, что рама выросла в длину, простираясь из-под грузовой платформы вперед вплоть до бампера, экспертов Сервисного центра волновать не должно: конкретные размеры рамы нигде не фиксируются. Без существенных изменений остался и задний мост, жесткий, неразрезной, подвешенный на рессорах, ведь и у Polonez'а он был именно таким.

В оригинале у Polonez Truck была короткая рама в задней части и жесткий ведущий мост на рессорной подвеске – наследие от Fiat-125

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Таким образом машина с полурамним компоновка стала рамной, да еще и с мощной внедорожной трансмиссией – приводом 4х4 и пониженным рядом.

Данный экземпляр пикапа выпущен в 2000 году, когда на заводе FSO (как и на ЗАЗе) хозяйничали корейцы. Поэтому на руле – эмблема Daewoo

И несмотря ни на что, осталось несколько проблем, которые можно всерьез предъявить автору проекта. Во-первых, это просто отвратительная внешность самоделки. А во-вторых, это дизельный 2,4-литровый двигатель BMW М21, который отнюдь не соответствует оригинальной комплектации.

Каким образом 2,4-литровый баварский дизель М21 попал под капот польского пикапа, знает только его украинский владелец

Словом, теперь предприимчивый человек вместо развозного пикапчика, построенного на базе модной некогда легковушки, имеет мощный рамный вездеход с незаурядным внедорожным арсеналом. Кстати, сейчас этот автомобиль продается, причем за весьма доступную цену – менее 1000 единиц “зеленых” денег.

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