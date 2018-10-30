У Нью-Хепширі вандали понівечили автмообілі на честь Дня усіх св'ятих.

Поліція міста Нашуа у розшуковує “серійних жбурлячів гарбузів”, після того, як кілька місцевих жителів повідомили про випадки вандалізму у відношенні їхніх автівок.

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Boston 25 News повідомляє, що записи з камер відеоспостереження показали, що принаймні двоє осіб винні у пошкодженні автомобілів, припаркованих на вулиці біля будинків. Вандали жбурляли чималі гарбузи у вікна машин, обломували дзеркала та чинили іншу шкоду автомобілям.



Поліція повідомляє, що між жертвами вандаліму не було жлдного зв'язку, тож цей акт розцінюється, як хаотична атака на випадкових жертв. Та можливо, власники пошкоджених автомобілів давали замало цукерок і солодощів дітлахам, а це був акт помсти?

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