Нині славетний футболіст очолює білоруський футбольний клуб "Динамо-Брест", але на якийсь час повернувсь додому на відпочинок.

З тих пір, як Дієго Марадона був на піку слави та кар’єри, минуло чимало часу, за який футболіст перетворився на постійний об’єкт скандалів. Нині аргентинець обіймає посаду голови правління білоруського ФК “Динамо-Брест”, але й тут йому не дають спокійно насолоджуватись життям.

58-річний Дієго Марадона попався папараці на виході з клубу. Чоловік був добряче на підпитку і з молодою подругою. Переполох здійнявся через те, що Марадона без жодних вагань вмостився за кермо автомобіля, незважаючи на стан алкогольного сп’яніння. Журналісти узяли в нього інтерв’ю прямо на місці правопорушення.

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На нову роботу в Білорусії Дієго Марадона – чемпіон світу з футболу 1986 року, що забив “гол століття” – заступив минулого тижня, однак довго в наших сусідів не затримався – полетів в Аргентину, бо в Бресті для такої титулованої особи не знайшлось гідних апартаментів, а ще тому, що просто дуже скучив за батьківщиною.

Вдома ж, судячи з відео, Дієго живе повним життям. А по поверненні до Білорусі на нього чекає нудна робота з оплачуваним житлом (маєток за $20 мільйонів), особистим літаком і парою розкішних машин (BMW і Rolls-Royce) з водіями, аби ніхто не казав, що Марадона сідає за кермо п’яним. Цікаво, як відреагувала на поведінку Марадони аргентинська поліція?

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