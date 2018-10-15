Ви можете знайти його на Airbnb у Норвегії.

Вінтажні Volkswagen Camper повсюди, та через хіппі-вен люди забули про про чудовий старий L 406 від Mercedes-Benz. Ось історія одного такого мікроавтобуса.

Старенький мінівен 1968 року випуску 20 років провів на службі вогнеборців Гетеборгу у Швеції, а потім потрапив до пари, яка перетворила його на затишну кімнатку посеред подвір’я.

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Фото: Pink Swedish Firetruck / Мotor1

Нові власники Mercedes L 406 – Бенте і Пал, доклали чимало зусиль, аби перетворити старий мікроавтобус на гостьову кімнату. Усередині буса розмістили велике двоспальне ліжко, додали кілька аксесуарів у стилі “прованс”, на вікна повісили фіранки, а кузов пофарбували у ніжно рожевий колір.



Не такий вже й поганий фінал для старого мікроавтобуса. Вже протягом п’яти років його можна знайти на сайті для пошуку житла за кордоном Airbnb, де він відомий як Pink Swedish Firetruck. Кажуть, у ньому вже зупинялось кілька знаменитостей.

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