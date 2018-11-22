Запис був оприлюднений на сторінці Воловимира Омеляна у Facebook.

У Луцьку Міністр інфраструктури Володимир Омелян побував на презентації електричної вантажівки ERCV27, котру “Богдан” випускає на замовлення Banke Electromotive.

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Під час презентації Banke ERCV27 у стінах Луцького автозаводу генеральний директор Banke Electromotive Расмус Данке сказав: “Хочу подякувати працівникам “Богдан Моторс” за те, що спільними зусиллями ми розробили та провели колосальну роботу, аби випустити оцей прекрасний продукт. Сподіваємось, що в майбутньому будемо робити більше таких автомобілів.

Володимир Омелян зі свого боку зазначив, що презентація електромобіля, збудованого в Україні є свідченням того, що наша держава може бути івисокотехнологічною. Урядовець був одним з перших, хто зміг випробувати автомобіль у дії.