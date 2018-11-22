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У Луцьку Міністр інфраструктури Володимир Омелян побував на презентації електричної вантажівки ERCV27, котру “Богдан” випускає на замовлення Banke Electromotive.

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Під час презентації Banke ERCV27 у стінах Луцького автозаводу генеральний директор Banke Electromotive Расмус Данке сказав: “Хочу подякувати працівникам “Богдан Моторс” за те, що спільними зусиллями ми розробили та провели колосальну роботу, аби випустити оцей прекрасний продукт. Сподіваємось, що в майбутньому будемо робити більше таких автомобілів.



Володимир Омелян зі свого боку зазначив, що презентація електромобіля, збудованого в Україні є свідченням того, що наша держава може бути івисокотехнологічною. Урядовець був одним з перших, хто зміг випробувати автомобіль у дії.

Нагадаємо, електрична вантажівка ERCV27 створена корпорацією “Богдан” на замовлення Banke Electromotive. Електрокар призначений для механізованого завантаження твердих відходів і буде використовуватись у містах Євросоюзу.

Максимальна швидкість машини сягає 80 км/год. Допустиме навантаження машини становить 27 тонн. Автомобіль оснащено батареєю ємністю 220 кВт/год. Запас ходу при повній допустимій масі машини заявлений на рівні 220 км (стандарт перевірки не вказано).

Заявлено, що протягом 6 років батарея не потребує обслуговування, а загальний термін експлуатації тягових акумуляторів становить 12 років. Вантажівку обладнано комбінованою вентиляцією, водяними опалювачами, системою відео-огляду та кондиціонером.

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