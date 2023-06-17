Розкішна модель Porsche 918 Spyder надихнула годинникарів на виготовлення хронометра, вартість якого вища за популярний кросовер Cayenne.

Зв'язок між інноваційним годинником MB&F HM8 Mark 2 і автомобілебудуванням безперечний. Незвичне компонування виділяє новинку у сімействі хронометрів привабливими елементами, а дизайн експерти вже називають фундаментальним для автонатхнення. Частково це зумовлено тим, що головний дизайнер годинника з дитинства мріяв конструювати автомобілі.

"Модель HM8 Mark 2 черпає натхнення для форми корпусу та подвійного плафона Zagato з сапфірного скла від культового Porsche 918 Spyder. Натхненням для автомобільного світу стануть не тільки незвичайні рішення дизайну цього годинника, але й їх конструкція", – пояснили розробники хронометра.

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Незвична форма з не менш унікальним дизайном у вигляді двох круглих сегментів в передній частині годинника плавно інтегрована у загальний корпус. Через прозору скляну поверхню можна всередині побачити механізм, що чимось нагадує моторну нішу суперкара під склом, де проглядається вражаюча трансмісія.

Хронометри мають базову начинку Girard-Perregaux з доповненими годинним і хвилинним модулями власної розробки MB&F. Шанувальникам автомобільного бренду сподобається рішення візуального перегляду: перевіряти час водій тепер може без відриву рук від керма.

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Для кращої видимості та читання цифр MB&F використав сапфірову призму, завдяки чому цифри ніби вистрибують із поверхні годинника. Це надає хронометру динаміку гарного ривка вперед і ніби веде власника годинника у світ автоспорту: корпус годинника піде на прилавок у подвійній колористиці – в британському зеленому гоночному кольорі CarbonMacrolon та білому у титановій масті.

Біла версія передбачає блакитно-зелений ротор CVD та світло-зелене хвилинне поле. Зелена версія поставляється із ротором з червоного золота та бірюзовою хвилинною міткою, вона виготовлена обмеженим тиражем 33 екземпляри.

Кожен бажаючий може стати володарем незвичайного хронометра всього за 73 000 швейцарських франків, тобто за 81 365 доларів США, що трохи більше ніж Porsche Cayenne, вартість якого в США стартує з 79 200 доларів.