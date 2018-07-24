Місто Детройт – не лише "автомобільна столиця США", але й одне з найбільш криміногенних міст країни. Пограбування парковки Fiat Chrysler Automobiles – черговий тому доказ.

Це вже не перший подібний випадок з FCA. Цього разу зловмисники викрали сім машин, шість з яких належали корпорації Fiat Chrysler.

Як повідомляє Fox News, злодії вдерлись до закритого паркінгу компанії Cassens Transport, що здійснює перевезення автомобілів з заводів автовиробників до дилерських центрів по усій країні. Зловмисники викрали сім автомобілів, серед яких чотири новеньких Dodge Charger без жодної милі на одометрі та ще пара моделей, що вийшли з заводу FCA. Хоча поліція оперативно прибула на місце злочину, автовикрадачі встигли зробити свою справу та безслідно зникнути.

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Цікаво, що це вже не перший подібний випадок пограбування автовиробника. Раніше цього року з розподільчої парковки заводу Warren Truck було викрадено одразу кілька пікапів Dodge Ram. А ще кількома місяцями раніше також у Детройті зловмисники здійснили наліт на стоянку, де зберігались автомобілі марки Jeep та викрали звідти шість потужних Grand Cherokee Trackhawks.

Поліція проводить розслідування останнього випадку, хоча шанси на те, що зловмисників упіймають невеликі, оскільки обидва минулих випадки так і лишились безкарними. Копи навіть не можуть сказати, чи пов’язані усі ці пограбування, хоча певна схожість між ними, поза сумнівом є.

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