Коли автомобільний концерн випускає бракований автомобіль, а потім визнає свою помилку, йому доводиться безкоштовно виправляти проблему. І автовиробник відкликає авто для усунення несправності. Найбільш масові кампанії – у нашому ТОП-10.

1980: Ford – 21 млн авто

Найбільшу кількість несправних автомобілів 21 мільйон – у 1980 році відкликав американський Ford. Причому це буда не одна модель, а декілька. Проблема – у ручному гальмі, яке не тримало машину на стоянці. Ford відкликав автомобілі та обладнав їх датчиками стоянки, які інформували водія про те, чи був затягнутий "ручник".

1999: Ford – 15 млн авто

Через кілька років Ford знову був змушений зробити відклик своїх авто. Цього разу - 15 мільйонів одиниць. Причина – у несправних перемикачах круїз-контролю.

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2009/2010: Toyota – 9 млн авто

Японська Toyota була змушена відкликати 9 мільйонів автомобілів через несподівану проблему прискорення, спричинену несправними датчиками педалі акселератора. Справа була складною, оскільки компанія спочатку неправильно діагностувала проблему, так що довелось викликати на заміну деталей одні й ті ж моделі двічі.

2016: Volkswagen – 8,5 млн авто

Проблема Volkswagen, яка отримала власну назву «дизельгейт», була досить значною. Загалом це вплинуло на 8,5 мільйонів автомобілів. Це встановлення програмного забезпечення, яке дало хибні результати у викидах дизельних двигунів. Очікується, що така "помилка" обійдеться німцям у 15 мільярдів євро.

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1996: Ford – 7,9 млн авто

Ще одна проблема у Ford була виявлена у приблизно 7,9 мільйонів машин у середині 90-х років. Тоді справа була у датчику запалювання, що викликало пожежі на багатьох автомобілях.

2012: Toyota – 7,4 млн авто

Японська компанія знову повернула на фірмові сервіси 7,4 мільйони автомобілів через браковані електросклопідйомники. Цей недолік не загрожував життю автовласників, але був досить неприємний для них.

1971: General Motors – 7 млн авто

На різних моделях, зроблених у 60-х роках минулого століття, американський концерн міняв кріплення двигуна. Проблема була виявлена у 7 мільйонів автомобілів, а відклик відбувався на початку 70-их.

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1981: General Motors – 5,8 млн авто

Ще 5,8 мільйона автомобілів було відкликано на початку 80-х років через дефект задньої підвіски. Транспортні засоби, виготовлені з 1978 року, через це нерідко потрапляли в аварії.

2014: General Motors – 5,8 млн авто

Останній значний відклик GM стосувався 5,8 мільйонів авто у 2014 році. Проблема була у замку запалювання та подушках безпеки. За оцінками експертів, загальна сума компанії з відклику обійшлась американцям трохи більше ніж у 4 мільярди доларів.

2014: Honda – 5,4 млн авто

Honda повинна була відізвати 5,4 мільйони автомобілів приблизно 20 різних моделей. Причина – у випадку аварії подушки безпеки не наповнювались належним чином, а це не захищало людей від травм.

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