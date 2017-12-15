Офіс ефективного регулювання BRDO пропонує встановити 10-відсоткову квоту для паркомісць з електрозарядними пристроями на законодавчому рівні.

Розробники наголошують, що для розвитку інфраструктури необхідно створити прозорі умови приєднання до електромереж, законодавчо визначити товар на ринку, врегулювати статус зарядного пристрою, електрозарядної станції тощо.

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Дослідження, проведене фахівцями BRDO, виявило додаткові бар’єри для розвитку електрокарів, які неможливо усунути на рівні вторинного законодавства.

Зокрема, з метою систематизації ринку електрозарядних станцій та інтеграції його з ринком електроенергії, була розроблена Концепція розвитку ринку електрозарядних станцій.

Зараз кожен сотий автомобіль, що продається в світі – це електрокар, а у 2040 році ним буде кожне друге авто. В Україні частка електрокарів є набагато меншою – це близько 4 тисяч машин, які обслуговуються 1,5 тис. ЕЗС. Інфраструктура ЕЗС не розвинена, тому вітчизняний споживач віддає перевагу традиційному транспорту,

– зазначив керівник сектору "Енергетика" BRDO Олексій Оржель.

Концепція розвитку ринку електрозарядних станцій передбачає, зокрема, облаштування електрозарядними станціями кожного 10-го паркувального місця на великих парковках та автостоянках.





Парковки для електромобілів хочуть запровадити на законодавчому рівні

Так, в єдиному додатку водій зможе в автоматичному режимі знайти ЕЗС, відстежити вільні паркомісця з електрозарядкою, отримати інформацію про ціни на послуги з користування такими зарядними станціями.